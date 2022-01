Marcel Ciolacu: Prin măsurile propuse de PSD, peste 90% dintre consumatori vor beneficia de scăderea facturilor. Românii așteaptă de la noi responsabilitate, nu certuri sterile

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, luni, că social-democrații au finalizat pachetul de măsuri pe care le propun pentru a stopa creșterea facturilor la energie și gaze naturale. Ciolacu și-a exprimat apoi speranța că partenerii de coaliție, PNL și UDMR, vor înțelege că aceste măsuri sunt „simple, eficiente și cu un impact minim asupra bugetului”. La ora publicării acestei știri, în coaliția de guvernare are loc o ședință chiar pe tema facturilor.

Ciolacu, despre măsurile propuse de PSD în criza facturilor

„PSD a finalizat astăzi pachetul de măsuri care poate stopa creșterea facturilor la energie și gaze. Am redus nivelul plafonării tarifelor, am dublat volumele lunare de consum și am scăzut TVA de la 19 la 5%. În acest fel, peste 90% dintre consumatori, persoane fizice și companii, vor beneficia de scăderea facturilor pe care le vor primi după 1 februarie, facturi corespunzătoare lunii ianuarie”, a transmis Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Acesta a punctat că de măsuri vor beneficia și școlile, spitalele, companiile de transport public, instituțiile de cultură și ONG-urile.

„În plus, propunem atât un set de #soluții pentru descurajarea comportamentului speculativ al firmelor din energie, cât și măsuri pe termen scurt și mediu pentru rezolvarea problemelor #structurale ale industriei noastre energetice.

Vom prezenta aceste măsuri în scurt timp, în ședința Coaliției, cu speranța că partenerii noștri vor înțelege rapid că soluțiile PSD sunt simple, eficiente și cu un impact minim asupra bugetului. Românii așteaptă de la noi #responsabilitate, nu certuri sterile și ieșiri filosofico-inutile pe la televizor”, a mai transmis președintele PSD.

Ședință în coaliție pe tema facturilor la gaze și energie

La ora publicării acestei știri, coaliția de guvernare discută pe tema facturilor.

Întrebat cum vede măsurile propuse de PSD, premierul Nicolae Ciucă a răspuns: „La nivelul Guvernului au fost analizate mai multe propuneri, care vor fi discutate în această seară în coaliție. Scopul e să protejăm consumatorul vulnerabil, instituțiile esențiale, școlile și spitalele, și economia să funcționeze și să nu fie afectată de impactul creșterilor de prețuri la energie și gaze”.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a transmis deja că nu e de acord cu reducerea TVA: „Orice măsură trebuie să respecte principiul liberal de bază, trebuie să se aplice unitar tuturor participanților în economie, nu unui anumit sector pe care îl alege cineva nu știu pe ce criterii, și bineînțeles să nu se ia niciun leu de la investiții din buget. Banii de investiții nu se atinge nimeni de ei – din contră, trebuie să mai adaugăm să ajungem la 7%. Acestea sunt criteriile de la care pornim”.