Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 21:54
Sursa foto: Guvernul României / Facebook

Guvernul a fost convocat într-o ședință care are pe ordinea de zi un proiect de lege privind modificarea şi completarea OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Guvernul, convocat în ședință

Ilie Bolojan a convocat miniștrii într-o ședință, la Palatul Victoria, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de acte normative. Guvernul va aproba un proiect de lege privind modificarea şi completarea OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. Prin acest act normativ se transpune în legislația românească Directiva (UE) 2024/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 martie 2024.

Prin proiectul legislativ supus aprobării în ședința de joi, se propun mai multe modificări la OUG nr. 5/2015, după cum urmează:

„modificarea articolului 28 alineat (1) şi (2), 32 alineat (1), 33 alineat (1)-(3), 34 alineat (5) şi 38 alineat (2), prin clarificarea momentului începând de la care producătorii de diferite echipamente electrice şi electronice, atât pentru gospodăriile particulare, cât şi pentru alţi utilizatori decât gospodăriile particulare, trebuie să asigure finanţarea gestionării deşeurilor generate de produsele lor;

modificarea articolului 37, pentru actualizarea trimiterii la versiunea revizuită în anul 2022 a standardului european EN 50419, marcarea echipamentelor electrice şi electronice (EEE) pentru colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)”.

Ce mai conține ordinea de zi

Guernul va dezbate în ședința din 19 februarie, în primă lectură, un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. De asemenea, tot în primă lectură se va discuta un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

De asemenea, pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri privind declararea mai unor investiții ca proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale:

  • Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 1;
  • Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 2;
  • Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 3;
  • Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 2;
  • Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 3.

Tot printr-o hotărâre, va fi reaprobată Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente dotării cu ambulanțe a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Guvernul aprobă două memorandumuri

Executivul va aproba şi un memorandum având ca temă mandatarea Fondului European de Investiţii pentru obţinerea de la autorităţile fiscale din Regatul Ţărilor de Jos, conform procedurilor interne ale acestuia, a deciziei de calificare necesară în vederea scutirii de impozit pe dividende a investiţiilor României în fondurile de capital de risc înregistrate în Regatul Ţărilor de Jos.

De asemenea, Guvernul va mandata semnarea în numele său, de către ministrul investiţiilor şi proiectelor europene a procurii aferente.

Un alt memorandum vizează actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor specifice de ţară din cadrul Semestrului European.

