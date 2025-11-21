Ilie Bolojan susține o conferință de presă despre legea pensiilor magistraților, programul SAFE și ultimul ce vizează administrația publică. Premierul va explica ce urmărește cu și reducerile de personal.

Ilie Bolojan a dat detalii despre proiectul de act normativ legat de pensiile magistraților. Actul normativ conține termenul de intrare în vigoare și procentul maxim al pensiei din salariul net. Potrivit premierului, după întâlnirea convocată cu s-a ajuns la acordul ca pensia să nu depășească 70% din ultimul salariu net.

„Așa cum știți, ieri, guvernul, prin Ministerul Muncii a transmis spre avizare proiectul la CSM. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat adunările generale, săptămâna viitoare înseamnă că există premise să primim un aviz mai repede decât termenul de 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca joi, în ședința de guvern, sau vineri, pe 28 noiembrie, să declanșăm procedura de angajare a răspunderii guvernului pe acest proiect”, a anunțat premierul.

Potrivit șefului guvernului, în urma întâlnirii mediate de președintele Nicușor Dan, dintre coaliția de guvernare și magistrați s-a ajuns la extinderea perioadei de tranziție, de la 10 la 15 ani. Practic, în fiecare an, perioada de activitate se va prelugi cu câte un an pentru magistrați. Astfel, peste 15 ani se va ajunge ca judecătorii și procurorii să se pensioneze la vârsta standard. Legea prevede că pensia nu va depăși procentul de 70% din ultimul salariu net.

„Primul este termenul de intrare în vigoare şi al doilea este procentul maxim al pensiei din salariul net. Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul preşedinte cu reprezentanţii magistraţilor, în care s-au discutat aceste aspecte şi având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziţie, faţă de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de creştere treptată a vârstei de pensionare, de la 48 de ani la 65 de ani, am propus şi am acceptat o perioadă de tranziţie de 15 ani”, a declarat Bolojan.

Ce se întâmplă dacă CSM nu emite avizul

Ilie Bolojan a declarat că la baza proiectului de act normativ au stat trei motive importante. În primul rând a fost vorba despre termenul de 28 noiembrie, termen limită pentru a îndeplini jalonul PNRR.

Al doilea motiv a fost legat de corectarea unei nedreptăți. El a spus că românii percep vârsta de pensionare ca pe un aspect ce ține de nedreptăți sociale. Al treilea motiv este legat de constituirea unui sistem de pensii sustenabil.

Pe de altă parte, a declarat premierul, dacă CSM nu va grăbi acordarea avizului, atunci guvernul va trebui să aștepte cu legea, termenul de 30 de zile. El și-a exprimat speranța că toți cei implicați vor avea un comportament responsabil.