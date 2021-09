Ioana Mihăilă: Întârzierea cu o lună a rectificării bugetare a făcut imposibilă semnarea la timp a contractelor de medicament; am lăsat spitalele să își achiziționeze direct medicamentele (VIDEO)

Fostul ministru Ioana Mihăilă a declarat, marți, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, că rectificarea bugetară a fost adoptată târziu în raport cu nevoile sistemului sanitar.

Întrebat dacă e nevoie de bani pentru paturile ATI, având în vedere îngrijorările legate de lipsa de paturi de acest gen pe fondul numărului tot mai mare de cazuri grave, fostul ministru a răspuns: „Nu este vorba doar de numărul de paturi, paturile există și au existat acolo. Să le fi blocat pentru utilizarea strict pentru pacienți Covid toată perioada verii, când am avut zile în care am avut sub 50, sub 30 de cazuri de noi îmbolnăviri și 50 de pacienți la Terapie Intensivă, ar fi fost un act de iresponsabilitate pentru că atunci pacienții cu afecțiuni cronice sau acute grave nu ar mai fi avut acces la aceste paturi care ar fi fost ținute goale. În plus, pentru a asigura cu personal medical, Departamentul pentru Situații de Urgență este cel care face detașările – și am avut întâlniri în luna august cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, și am avut discuții cu Direcțiile de Sănătate Publică și cu managerii de spitale, așa cum am făcut și centralizări de la nivelul managerilor de spitale cu care este nevoia de personal medical de la nivelul fiecăruia”.

„Am cerut pentru rectificarea bugetară fonduri inclusiv pentru rezerva Ministerului Sănătății pentru achiziția de tratamente pentru pacienții Covid, iar întârzierea cu o lună a rectificării bugetare a făcut imposibilă semnarea la timp a contractelor de medicament, dar nu ne-am oprit acolo pentru că, văzând că nu putem achiziționa prin Ministerul Sănătății, am lăsat spitalele să își achiziționeze direct medicamentele care erau în stoc la nivelul țării”, a adăugat Ioana Mihăilă, care în aceeași emisiune a vorbit și despre ancheta cerută de premier.

Întrebată dacă s-a gândit să demisioneze de la Ministerul Sănătății din cauză că premierul Florin Cîțu îi refuza solicitările, ea a răspuns: „Eu mă bazez pe faptul că lumea poate să înțeleagă argumentele și să înțeleagă care sunt activitățile și acțiunile pe care Ministerul Sănătății le-a luat în mandatul meu”.