Lasconi: „Pe cine încurc dacă tot am doar 4% în sondaje?” / Întrebată despre afirmația lui Simion, că unii lideri USR vin din servicii: „Eu pot să cred orice” (VIDEO)

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că se încearcă din nou scoaterea ei din cursa prezidențială și a întrebat mai mult ironic pe cine deranjează dacă tot are doar 4% în sondaje, cum pretind contestatarii ei din partid. Ea a comentat și declarația lui George Simion, contracandidatul ei de la AUR, potrivit căruia unii lideri USR provin „din servicii”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Lasconi: Pe cine deranjez dacă tot am 4% în sondaje?

„Lumea a realizat acum că eu sunt singurul om antisistem și sunt atât de independentă. Mai mult, se repetă scenariul de anul trecut. Deci au eliminat doi oameni care au intrat în turul 2 și acum se încearcă aceeași eliminare a mea. Pe cine încurc, doamnă, cu 3 – 4 – 7 – 10% ? Pe cine încurc? Eu știu foarte clar că ei nu mă au la mână cu nimic, că eu nu răspund la comenzi”, a declarat președinta USR.

Întrebată dacă liderii USR care au primit ordin sau e mai degrabă dorința lor de a se atașa la eventualul succes al acestuia, Lasconi a răspuns: „Mai degrabă cred prima variantă, că același sondaj catastrofal care i-a determinat să ia această decizie (…) nu e așa analiza sociologică făcută de sociolog. Pe ultimul sondaj spune clar că dacă Lasconi se retrage din cursă, Dan nu intră în turul 2. E analiza pe care ei nu vor s-o arate. Eu am avut aproape 600.000 de voturi de la oamenei care n-ar fi votat și n-o să voteze niciodată USR”.

Simion spune că unii USR-iști sunt din servicii. Reacția Elenei Lasconi

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a declarat recent, la podcastul influencerului Gojira, fără a aduce probe, că „Drulă, Moșteanu, domnul care nici nu știu dacă are cetățenia României, primarul Fritz” vin „din servicii”.

„Acei băieți cu grade din USR, trimiși de servicii, cred că sunt acoperiți au făcut pasu’ stânga împrejur și s-au aliniat la Nicușor și la sistem”, a mai spus Simion.

Întrebată ce părere are despre ce spune liderul AUR, Lasconi a răspuns: „Doamnă, eu pot să cred orice. Acum deja teoria conspirației pare să fie extrem de prezentă, pot să cred orice…”.

Totuși, Elena Lasconi a ținut să precizeze că „nu partidul (e al Sistemului), că sunt unii care vor să-l facă SRL, asta e altceva”.