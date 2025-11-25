B1 Inregistrari!
Legea pensiilor private nu a trecut de CCR. Curtea Constituțională a decis că legea este neconstituțională

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 09:23
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Curtea Constituțională a admis, în parte, sesizările pe legea privind plata pensiilor private. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR au cerut ca restricțiile impuse la retragerea contribuțiilor să fie declarate neconstituționale.

Curtea Constituțională s-a pronunțat pe legea pensiilor private

Judecătorii CCR  au decis că sunt neconstituționale prevederile care includ discriminarea pozitivă a bolnavilor cu afecțiuni oncologice față de cei cu alte boli cu risc vital imediat. Decizia CCR vine după două amânări succesive ale dezbaterii sesizărilor, inițial programată pentru 5 noiembrie, apoi reprogramată pe 12 și ulterior pe 25 noiembrie.

Legea, adoptată de Camera Deputaților pe 16 octombrie și elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urma să stabilească regulile finale privind retragerea banilor acumulați în conturile de pensii private – reformă care, potrivit angajamentelor României, trebuia adoptată încă din 2011, la trei ani după înființarea sistemului de pensii private.

Ce au reclamat magistrații pe legea pensiilor private

Judecătorii Instanţei supreme au sesizat CCR în legătură cu legea privind plata pensiilor private din piloanele II şi III. Proiectul de act normativ a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament. Acesta prevede ca persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – să primească doar 30% din sumă, inițial. Diferența va fi plătită în rate pe opt ani. Documentul a ajuns la Curtea Constituțională.

Prin excepție, doar bolnavii cu afecţiuni oncologice ar fi putut beneficia de toată suma printr-o singură retragere. Această din urmă reglementare reprezintă o discriminare față de bolnavii cu alte tipuri de afecțiuni la fel de grave.

Totodată, ar fi putut primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul la o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie. Ei arată că este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de CCR înainte de promulgare. În măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională

Partidul AUR a depus, la rândul său, o sesizare cu privire la actul normativ. Autorii sesizării către Curtea Constituțională susțineau că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, susțin reprezentanții AUR într-un comunicat de presă.

Potrivit AUR, actualul proiect legislativ ar face ca administratorii acestor fonduri de pensii private să obțină beneficii mai mari din comisioane. Practic aceștia sunt adevărații beneficiari ai legii lui Bolojan, iar nu pensionarii. De asemenea, statul va beneficia de banii românilor în condițiile în care se împrumută constant la dobânzi uriașe

„În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% – 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR.

