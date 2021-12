Lucian Bode, despre autoturismul Ambasadei SUA vandalizat în timpul protestelor AUR: „Nici ei nu au știut că au mașina avariată” (VIDEO)

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat marți despre mașina ce aparținea Ambasadei SUA la București, avariată în urma protestelor organizate de cei de la AUR. Ministrul a precizat că s-a știut despre trei mașini avariate în urma protestelor, ce aparțin unor persoane fizice. Ulterior s-a aflat despre autoturismul ambasadei:

Ce supne ministrul Lucian Bode despre autoturismul SUA vandalizat

„Am văzut acest comunicat de presă al Ambasadei. În momentul în care am finalizat dezbaterile pe buget, informația pe care eu am primit-o era legată de cele trei mașini care aparțin unor persoane fizice. Unul a depus plângere, ceilalți doi își rezervă dreptul dacă vor depune sau nu plângere pentru distrugere. Între timp, am văzut că Ambasada SUA a transmis un comunicat în care spune că și mașina lor a fost avariată”, a spus ministrul.

Acesta a răspuns și acuzațiilor potrivit cărora jandarmii au trecut cu vederea faptul că mașina ambasadei SUA a fost vandalizată și că nu au reușit să îi identifice pe cei vinovați:

„Am întrebat când am venit aici și erau trei mașini identificate. Între timp, când au ajuns cei de la ambasadă în incinta ambasadei au văzut că au o zgârietură pe mașină și au comunicat acest lucru. Nici ei nu au știut că au mașina avariată”.

Ambasada SUA a confirmat că un autoturism ce îi aparținea a fost vandalizat

Ambasada SUA a confirmat faptul că un autovehicul care îi aparține a fost avariat în timpul protestului de marți din București, se arată într-un comunicat al Ambasadei, care mai precizează că, la acest moment, nu sunt disponibile informații suplimentare.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Inițial, ministrul de Interne, Lucian Bode, a negat că ar exista vreo mașină vandalizată de protestatari. ”Am înțeles că nici o mașină aparținând corpului diplomatic nu a fost vandalizată”, a spus Bode.

Marți, mai mulți membri și susținători AUR au protestat la Parlament față de certificatul verde COVID. Câteva mașini au fost vandalizate.

Câteva sute de protestatari au intrat în curtea Palatului Parlamentului și s-au apropiat de clădire. Jandarmii au format un cordon în fața intrărilor în Parlament. Mulți parlamentari nu pot intra în clădire.

„Vom protesta și la Guvern, și la PSD, și la PNL la sedii până vor anunța că au renunțat la această porcărie numită certificatul verde”, a declarat Claudiu Târziu