Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament

Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 20:45
Ludovic Orban ia poziție în scandalul momentului. Cum trebuie să trateze premierul Ilie Bolojan invitația la Parlament
Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Premierul Ilie Bolojan va da curs convocării în Parlament și va răspunde întrebărilor care îi vor fi adresate cu privire la subiectele zilei. Consilierul prezidențial Ludovic Orban consideră că este o procedură normală.

Premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament

Convocarea prim-ministrului în Parlament, pentru a răspunde întrebărilor pe anumite teme de interes, face parte din procedurile regulamentare. Consilierul prezidențiale Ludovic Orban este de părere că premierul Ilie Bolojan va da curs convocării formulate de PSD. El a făcut aceste aprecieri într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea moderată de Nadia Ciurlin.

„Chiar dacă este stranie această chemare în Parlament, făcută de un partid din cadrul Coaliției, partid care a deținut Ministerul Apărării până la acest guvern, aici se intră într-o procedură parlamentară care este reglementată de regulamentul Camerei Deputaților”, a comentat Ludovic Orban.

Camera Deputaţilor a solicitat participarea lui Ilie Bolojan la „Ora prim-ministrului”. Cererea a venit din partea grupului parlamentar al PSD. Social-democrații au cerut explicații despre „retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Premierul va merge în Parlament

Ludovic Orban este de părere că premierul Ilie Bolojan va merge în parlament, chiar dacă nu luni sau marți, pentru a răspunde întrebărilor. Potrivit spuselor sale, această convocare face parte din procedurile parlamentare.

„Sunt convins că premierul Bolojan va da curs acestei invitații conform procedurilor parlamentare. Nu știu dacă luni, dacă marți, când programul îi va permite dar cu siguranță va veni în fața Parlamentului pentru a răspunde la întrebările care îi vor fi adresate”, a mai spus Orban.

Consilierul prezidențial a mai arătat că procedura face parte dintr-un mecanism normal, de informare a Parlamentului. În opinia sa, premierul Ilie Bolojan trebuie să explice, inclusiv opiniei publice, despre subiectele importante de pe agenda publică.

„Această procedură face parte dintr-un mecanism normal de informare a Parlamentului cu privire la activitatea guvernului și chiar de informare a opiniei publice cu privire la subiecte importante aflate pe agendă”, a subliniat consilierul.

Premierul Ilie Bolojan chemat la „Ora prim-ministrului”

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat cu solicitarea PSD privind participarea prim-ministrului Bolojan la „Ora prim-ministrului”. Premierul Ilie Bolojan a fost convocat pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România. Social-democrații doresc să știe de ce Guvernul nu a reacționat.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului şi a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici”, au solicitat deputații PSD.

Ilie Bolojan trebuie să explice care sunt implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României. De asemenea, i se cere să explice cum s-au coordonat Guvernul, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.

„Solicităm ca domnul prim-ministru să prezinte: evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale şi regionale, măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”, se mai arată în solicitarea PSD.

