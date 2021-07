Ludovic Orban, nemulțumit de ritmul campaniei de vaccinare: Nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să ne comparăm cu celelalte țări europene și vom vedea unde suntem... (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și liderul PNL, s-a arătat nemulțumit de ritmul campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Acesta a susținut că România ar trebui să ajungă măcar la media UE în ceea ce privește rata de acoperire vaccinală. Întrebat dacă se simte cumva responsabil pentru modul în care a evoluat campania, el a punctat că a transmis mesaje prin care a încercat să convingă oamenii să se imunizeze dar, altfel, ca președinte al Camerei nu are atribuții în ceea ce privește campania de vaccinare.

Reacția sa a venit în contextul în care premierul Florin Cîțu, contracandidatul său la șefia PNL, a bătut obrazul societății civile și criticilor Guvernului că nu fac decât să acuze, în loc să se implice în campania de vaccinare.

Ludovic Orban, despre evoluția campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din România

Întrebat dacă se simte cumva responsabil pentru modul în care a evoluat campania de vaccinare, Orban a răspuns: „Cum să fiu responsabil? Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților? Ca președinte PNL, am urmărit sistematic, am dat îndemnuri, am propus soluții, puteți lua declarațiile mele de acum 6 – 5 – 4 luni. Nu poate numai Comitetul de vaccinare să deruleze toată activitatea. E nevoie de implicare a foarte multor instituții, organizații profesionale, structuri pentru a crește rata de vaccinare”.

„Acuma, nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să ne comparăm cu celelalte țări europene și vom vedea unde suntem. Noi trebuie să ajungem la nivelul mediu european. Ăsta e obliectivul și obiectivul nostru e de a determina cât mai mulți români să se vaccineze”, a continuat liderul PNL.

Orban a mai susținut că în campania de imunizare trebuie implicate administrațiile locale și toate structurile „cu influență asupra oamenilor”: „Chiar și cu bisericile se poate purta o discuție, se poate încheia un acord”.