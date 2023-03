Mandat internațional de arestare emis împotriva lui Vladimir Putin! Anunțul Curții Penale Internaționale (VIDEO)

Curtea Penală Internațională (CPI) , 17 martie, un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Vladimirovici Putin, acuzat pentru „crime de război comise în Ucraina”, informează

Situation in : judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Read more ⤵️



— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt)