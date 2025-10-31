Informații false. Medicii care răspândesc teorii conspiraționiste și informații false despre aspecte ce țin de sănătatea publică riscă să-și piardă dreptul de a profesa. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ depus la Parlament.

Medicii ce răspândesc informații false vor fi sancționați

Propunerea legislativă înregistrată recent la urmăreşte sancţionarea cadrelor medicale care răspândesc informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute. Potrivit autorilor, astfel de demersuri pot avea consecințe grave, punând în pericol sănătatea publică. Astfel, autoritatea conferită de statutul profesional al medicilor a fost folosită în unele cazuri pentru promovarea de .

Concret, proiectul va interveni asupra Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Inițiatorii propun introduc, în articolul 450, alineatul (1) o prevedere care stabilește că medicul poate fi tras la răspundere disciplinară pentru răspândirea în spaţiul public — prin orice mijloace — a informaţiilor false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, dacă acestea pot pune în pericol sănătatea publică.

Scopul legii este de a proteja pacienții și de a consolida prestigiului profesiei de medic. Vor fi introduse sancțiuni clare pentru acele cadre medicale care promovează informații false și teorii conspiraționiste. De asemenea, articolul 455 va fi completat cu un nou alineat. Acesta prevede o serie de sancțiuni pentru cei care încalcă legea:

la prima abatere – interdicţia de a exercita profesia sau anumite activităţi medicale pentru o perioadă de la o lună până la un an;

la a doua abatere – retragerea calităţii de membru al Colegiul Medicilor din România (CMR).

Motivaţia şi contextul proiectului

Iniţiatorii proiectului legislativ care vizează medicii ce răspândesc informații false își argumentează inițiativa indicând o creștere a nivelului de teorii false răspândite de cadre medicale. În ultimii ani s-a constatat o creștere a cazurilor în care unii medici, profitând de autoritatea și credibilitatea pe care le-o conferă profesia au promovat informaţii înşelătoare privind sănătatea.

Acest lucru s-a văzut mai ales în anii pandemiei de coronavirus. Mai multe cadre medicale au promovat teorii conspiraționiste și antivacciniste. Multe recomandări propuneau tratamente ineficiente sau ignorarea unor măsuri de prevenție. Alții au propus măsuri preventive contestabile, ceea ce a diminuat rata vaccinării şi încrederea cetăţenilor în actul medical.

În particular, legea atrage atenţia asupra fenomenului medicilor „antivaccinişti”. Promovarea teoriilor antivaciniste contravine deontologiei medicale, și are efecte dezastruoase asupra sănătăţii publice.

Drept urmare, prin această iniţiativă, legislaţia are în vedere sancţionarea ci şi prevenţia, respectul pentru știinţă şi adevăr, ca element de bază al responsabilităţii publice a medicilor.

Implicaţiile adoptării legii privind informații false

Dacă iniţiativa va fi adoptată, actul normativ va introduce un regim mai sever pentru medicii care răspândesc informaţii false. Măsura are drept scop creșterea nivelului de protecție pentru pacienți și totodată credibilizarea sistemului medical.

Pe de altă parte, criticii măsurii atrag atenția asupra definiției concrete a „informaţiilor false sau contrare dovezilor ştiinţifice”. Iar de aici apar semne de întrebate cu modul de aplicare a aceste . Este nevoie de criterii clare pentru a stabili care anume informații sunt false și produc daune sănătății publice.

De asemenea, se poate naşte o dispută având ca temă libertatea de opinie în rândul profesioniştilor şi echilibrul între educaţie în sănătate şi sancţiune.

Proiectul legislativ a fost înregistrat la Senat, camera sesizată, şi va trebui să treacă prin comisii, înainte de a fi dezbătut și votat. Dacă va trece de parlament, proiectul legislativ trebuie promulgat de președinte şi publicat în pentru a intra în vigoare.