Mesajul lui Cătălin Drulă pentru părinții din Capitală: „Grupul tăticilor adormiți în drum spre grădiniță vă salută”. Postarea a devenit virală

Ana Maria
13 nov. 2025, 16:02
Sursa foto: Facebook / @Cătălin Drulă
  1. Ce mesaj a transmis Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, înainte de alegeri
  2. Cum se poziționează Drulă în cursa pentru Primăria București

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, a publicat pe rețelele sociale o fotografie emoționantă alături de unul dintre copiii săi. Din imagine, reiese că cei doi se îndreptau spre grădiniță. Drulă a scris în descrierea fotografiei și un mesaj scurt, dar plin de firesc și umor:

„Grupul tăticilor adormiți în drum spre grădiniță vă salută”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook, completând, ulterior, în comentarii: „Suntem mulți, vă spun. Ne recunoaștem din priviri.”

Ce mesaj a transmis Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, înainte de alegeri

Postarea, care a devenit rapid virală, a fost primită cu reacții pozitive de către utilizatori. Mulți părinți din București i-au răspuns în comentarii, apreciind firescul momentului.

„Mămicile și tații l-au salutat înapoi”, notează un utilizator.

„Ce tare! Un viitor primar implicat in viata de tatic! Bravo!”, a scris altcineva.

„Cred că urmezi drumul lui Nicușor și aici, duci copiii la școală. Și asta spune multe despre tine, Cătălin. Un om responsabil în familie va fi un Primar foarte bun pentru București”, a scris un alt utilizator pe Facebook.

Alte persoane au ținut să propună soluții concrete pentru părinți: „Ce bine ar merge Bucureștiul cu o parte din STB dimensionat și direcționat către transportul de copii pentru anumite intervale orare”, a sugerat cineva.

Cum se poziționează Drulă în cursa pentru Primăria București

Cătălin Drulă și-a depus, oficial, candidatura pentru alegerile la PMB pe 12 noiembrie.

Drulă, fost ministru al Transporturilor, mizează pe experiența sa în domeniul infrastructurii.

„Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan.

Dacă New Yorkul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR la Primăria Generală. În ziua depunerii candidaturii.

