Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția

Ministerul Sănătății , joi, printr-un comunicat emis pe pagina de Facebook, faptul că a decis să retragă din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente.

Această hotărâre a venit în urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție.

Cuprins:

Ministerul Sănătății: „Obligația noastră este să găsim mecanisme corecte prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare”

Ministerul Sănătății: „A putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului”

Ministerul Sănătății: „Obligația noastră este să găsim mecanisme corecte prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare” a precizat că soluția potrivită pentru ca oamenii să beneficieze de tratamente este să vină cu reguli sustenabile pentru a asigura „un echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și dreptul fiecărui pacient”. „Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Obligația noastră, ca stat și ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide și etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică.