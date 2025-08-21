B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția

Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția

Elena Boruz
21 aug. 2025, 09:13
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția
Sursa foto: Facebook / Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat, joi, printr-un comunicat emis pe pagina de Facebook, faptul că a decis să retragă din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței președințiale pentru acces la medicamente.

Această hotărâre a venit în urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție.

Cuprins:

  • Ministerul Sănătății: „Obligația noastră este să găsim mecanisme corecte prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare”

  • Ministerul Sănătății: „A putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului”

Ministerul Sănătății: „Obligația noastră este să găsim mecanisme corecte prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare”

Instituția a precizat că soluția potrivită pentru ca oamenii să beneficieze de tratamente este să vină cu reguli sustenabile pentru a asigura „un echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și dreptul fiecărui pacient”.

„Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Obligația noastră, ca stat și ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide și etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică.
Soluția nu este să limităm drepturile pacienților, ci să venim cu reguli mai clare și sustenabile, care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și, mai ales, dreptul fiecărui pacient”, a transmis Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății: „A putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului”

De asemenea, Ministerul Sănătății a explicat că va introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligația de a urmări evoluția pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic și de a raporta trimestrial rezultatele.
„În situația obținerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, astfel încât pacienții să fie sprijiniți iar sistemul să rămână sustenabil.
Până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanță.
Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul și încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluții incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul față de oameni”, se mai arată în comunicatul emis.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
Politică
Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
Guvernul se reunește în ședința săptămânală. Legea pensiilor din Pilonul II pe agenda ședinței
Politică
Guvernul se reunește în ședința săptămânală. Legea pensiilor din Pilonul II pe agenda ședinței
Nicușor Dan: „Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție”
Politică
Nicușor Dan: „Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție”
Ministrul Educației nu e de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul în învățământ: „Aici sunt pe aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. Am început discuția cu premierul Bolojan” (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației nu e de acord cu interzicerea cumulului pensiei cu salariul în învățământ: „Aici sunt pe aceeași parte a baricadei cu sindicatele. Contribuția acestor colegi în sistem este foarte importantă. Am început discuția cu premierul Bolojan” (VIDEO)
Social-democrații acuză USR-ul că „nu face nimic”: „Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”
Politică
Social-democrații acuză USR-ul că „nu face nimic”: „Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”
Nicuşor Dan, întrebat când va merge în SUA: „Probabil, la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”. Ce va discuta cu Donald Trump
Politică
Nicuşor Dan, întrebat când va merge în SUA: „Probabil, la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”. Ce va discuta cu Donald Trump
Pachetul doi de austeritate desființat de un reputat economist. Concedierile colective inițiate de Bolojan, similare epurărilor din perioada comunistă (VIDEO)
Politică
Pachetul doi de austeritate desființat de un reputat economist. Concedierile colective inițiate de Bolojan, similare epurărilor din perioada comunistă (VIDEO)
Florian Bodog (PSD): „Cei care au făcut parte din aceste CA-uri, iar companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere. Susținem scăderea numărului de membri în CA-uri” (VIDEO)
Politică
Florian Bodog (PSD): „Cei care au făcut parte din aceste CA-uri, iar companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere. Susținem scăderea numărului de membri în CA-uri” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, reacție ironică la acuzațiile PSD: E ca-n bancul cu rușii, Luna și americanii (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, reacție ironică la acuzațiile PSD: E ca-n bancul cu rușii, Luna și americanii (VIDEO)
Buzoianu: Niște directorași și niște șefuți încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva. Dacă nu mă atingeam de posturile lor, nu mai protesta nimeni acum (VIDEO)
Politică
Buzoianu: Niște directorași și niște șefuți încearcă să manipuleze o reformă reală a Romsilva. Dacă nu mă atingeam de posturile lor, nu mai protesta nimeni acum (VIDEO)
Ultima oră
10:07 - Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte
10:06 - (VIDEO) Scene șocante în Pașcani! Un bărbat de 70 de ani a fost îngenuncheat de poliție, după ce a refuzat să se legitimeze! Omul avea probleme medicale
09:44 - Cum îți faci casa să miroasă plăcut în permanență? Iată câteva trucuri simple
09:38 - Și-a anunțat soția că va muri și așa a și fost. Unde a fost descoperit trupul bărbatului
09:37 - Forța de garantare a păcii în Ucraina va fi în România. SUA ar putea trimite F-35 la Constanța
09:07 - România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
09:06 - Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
08:50 - Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
08:44 - Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
08:30 - Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul