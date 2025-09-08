Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)

, Daniel David, a avut o intervenție în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, unde a discutat despre cele două condiții impuse de profesori, prin intermediul sindicaliștilor, pentru a renunța la , și anume, demisia sau demiterea sa și renunțarea Guvernului la măsurile de austeritate, care afectează sistemul de educație.

Ce spune ministrul Educației despre protestele profesorilor

Ministrul a declarat că nu crede că este “foarte inspirat să ceri demisia unui ministru, care, totuși, a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin niște repere educaționale”.

Daniel David a subliniat că, deși sindicatele au dreptul de a protesta și de a-și exprima nemulțumirile, întrebarea esențială este cum pot fi transformate aceste nemulțumiri în acțiuni concrete pentru beneficiul sistemului de învățământ.

“În primul rând, nu aș catastrofa situația, în sensul că sute de mii de profesori s-au aflat în școli. Copiii, în prima zi de școală, au fost primiți în școli, în majoritatea școlilor au fost festivități, deși festivitățile nu reprezintă un element cheie, mai ales în condiții de austeritate.

Deci pe mine, ca ministru, acest lucru mă bucură, în primul rând. Doi, sigur, a fost și acest protest. Într-un fel este bine că acest protest se vede și la nivel social, și la nivelul mărimii pe care îl are, și a revendicărilor pe care profesorii le au, profesorii din zona sindicatelor, mai ales.

Dar, mesajul meu către toți a fost acesta: țara e într-o situație de criză fiscal-bugetară. Există o nemulțumire foarte mare la nivelul întregii societăți, și în sistemul nostru există această nemulțumire. Întrebarea este ce facem cu ea?

După mine, acesta este sfatul meu, voi discuta și eu cu sindicaliștii, cu ceilalți oameni ai Educației în următoarele zile, oricum am avut ușa deschisă și am discutat și în ultimele săptămâni de mai multe ori. Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului.”, a spus ministrul Educației.

Ce spune ministrul Educației despre o eventuală demisie a sa

Daniel David a declarat că demisia sa nu este o miză personală, însă consideră solicitarea ca fiind „neinspirată”, în acest moment.

“În ceea ce privește demisia ministrului, adică demisia mea, nu cred că este foarte inspirat să ceri demisia unui ministru, care, totuși, a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin niște repere educaționale, adică toate măsurile, până la urmă, corespund unor practici pe care le vezi în țările vestice, nu dorite, nu cele mai bune practici, dar nu sunt practici rupte de ce există în diverse țări vestice.

Un ministru care, prin aceste măsuri, a salvat salariile și bursele până la sfârșitul anului și care a evitat tăierea salariilor și a evitat situația de a da oameni afară, contribuind astfel și la stabilitatea țării. Eu am mai spus, demisia mea nu este o miză pentru mine. Dacă pot salva situația fiscal-bugetară, dacă nu a țării, măcar a sistemului de educație, dar cred că nu-i foarte inspirată această solicitare, în acest moment și nici celelalte pe care le-am menționat înainte.

Noi ce ar trebui să facem, și este o invitație pe care o fac către toți oamenii Educației, să ponim de la aceste nemulțumiri generate de măsurile de criză fiscal-bugetară, să începem să gândim bugetul pe anul viitor, măsurile de reformă pe care le dorim, fiindcă sistemul nu funcționează bine și trebuie să fie reformat, nu avem ce apăra de nemodificat în acest moment, în acest sistem și, trei, foarte important, să vedem cum atenuăm unele măsuri de criză fiscal-bugetare în zona Educației, mai ales că unele am reușit, tot ca ministru, să le pun ca fiind temporare, până ne stabilizăm fiscal-bugetar. Aceasta este, după mine, atitudinea mai rațională și înțeleaptă dincolo de faptul, repet, că sindicatele au dreptul să protesteze, să-și exprime nemulțumirile, întrebarea este ce facem cu aceste nemulțumiri pentru sistemul nostru”, a mai adăugat ministrul.