Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că sistemul de sănătate din România urmează să treacă prin reforme importante, vizând atât plata gărzilor medicilor, cât şi schimbarea normativului de personal. Totodată, el a recunoscut că aceste modificări, amânate de peste 35 de ani, nu pot fi implementate imediat. Obiectivul declarat este reducerea epuizării cadrelor medicale şi adaptarea resursei umane la realităţile actuale ale spitalelor.

Cum se va modifica plata gărzilor medicilor

Alexandru Rogobete a explicat că planul de tarifare pentru gărzile medicilor va fi regândit, fiind diferenţiat pe trei categorii: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă.

„Vor fi plătite diferit. Odată cu implementarea acestei modificări legislative, lucrurile se vor relaxa din punct de vedere administrativ şi nu doar în ceea ce priveşte zona de gărzi. Pe de altă parte lucrăm la schimbarea normativului de personal”, a precizat .

Această modificare urmăreşte să asigure o compensare corectă pentru efortul depus de cadrele medicale în funcţie de complexitatea activităţii şi de responsabilităţile fiecărei gărzi, într-un context în care personalul din spitale este adesea suprasolicitat.

Ce schimbări vor fi aduse normativului de personal

Ministrul a detaliat că normativul de personal nu va mai ţine cont doar de numărul de paturi, ci şi de numărul pacienţilor, complexitatea cazurilor şi infrastructura spitalului.

„Conform legislaţiei în vigoare, pentru ambele categorii de complexitate diferită, noi normăm personalul la fel. Şi numărul de asistente, şi numărul de medici şi numărul de îngrijitoare. Schimbăm normativul astfel încât în secţiile în care complexitatea cazurilor şi atitudinea medicală şi terapeutică este una complexă să beneficieze de resursă umană suficientă”, a explicat .

El a exemplificat cu secţiile de terapie intensivă: de la pacienţii critici, care necesită manevre complexe, până la cei care stau post-anestezic şi au nevoie doar de supraveghere minimă. Astfel, resursa umană va fi alocată proporţional cu necesităţile reale ale fiecărei unităţi.

Când vor fi implementate reformele

Întrebat despre termenul de aplicare, ministrul a subliniat că schimbările nu se pot face „peste noapte”.

„Sistemul de sănătate este ca un organism viu. În momentul în care vii şi dai cu barda, cu măsuri care nu sunt calculate bine, analizate bine, testate bine, rişti să dezechilibrezi sistemul de sănătate. Ele se vor întâmpla în ritmul în care pot fi implementate în acest sistem. Mie cel mai uşor mi-ar fi să vin să vă zic aici că până la finalul anului totul va fi roz. Nu pot să fac asta pentru că sunt un om responsabil”, a adăugat Rogobete, potrivit stiripesurse.ro.

Scopul acestor reforme este reducerea epuizării , printr-o reorganizare reală a resurselor şi o mai bună recunoaştere a efortului depus de cadrele medicale în activitatea zilnică.