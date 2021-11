Nicolae Ciucă: Scopul întâlnirii cu Nicușor Dan, să mă asigur că bucureștenii nu vor fi lipsiți de energie termică și apă caldă în această iarnă, dar și să mă informez despre problemele Primăriei Generale

Premierul Nicolae Ciucă a discutat sâmbătă cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, iar temele abordate au fost subvenția la căldură, împărțirea bugetului între Primăria Generală și bugetele de sector, plafonul de îndatorare a municipalității, respectiv urbanismul și controlul de stat în urbanism.

Ce au spus Nicolae Ciucă și Nicușor Dan despre întâlnirea pe care au avut-o sâmbătă

„Am discutat astăzi cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Temele abordate au fost: subvenția la caldură, investițiile necesare pentru preluarea ELCEN, împărțirea bugetului între Primăria Generală și bugetele de sector, plafonul de îndatorare al Primăriei Generale și urbanism și controlul de stat în urbanism. Scopul întâlnirii a fost, în primul rând, acela de a mă asigura ca bucureștenii nu vor fi lipsiți de energie termică și apă caldă în această iarnă dar și de a mă informa cu privire la problemele cu care se confruntă Primăria Generală”, a scris Nicolae Ciucă, sâmbătă, pe Facebook.

Nicușor Dan a vorbit la rândul său despre întrevederea cu premierul.

„Am venit cu patru subiecte pentru domnul prim-ministru: contribuţia statului la subvenția pentru gigacalorie, pentru București şi pentru celalalte oraşe; intenţia municipalităţii de a prelua ELCEN și a unifica producţia cu transportul şi energia termică; al treilea subiect a fost legat de bugetul Primăriei Capitalei în general şi de posibilitatea ca Primăria să nu mai funcţioneze doar pe regim de avarie, cum funcţionează de ani de zile, și să facă acele mari investiții de care are nevoie. Am deschis şi subiectul urbanismului pentru că oricât de mult am face lucrări de infrastructură, orașele se dezvoltă haotic și nu o să ajungem prea departe. Avem Inspectoratul de Stat în Construcţii care nu funcţionează”, a declarat primarul general al Capitalei.