Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: "Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu"

Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”

George Lupu
08 aug. 2025, 11:11
Nicuşor Dan recunoştea anul trecut că l-a votat pe Ion Iliescu în finala cu Vadim Tudor: ”Mai mult decât atât, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”
Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat anul trecut, pe vremea când era primar general al Capitalei, că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2000 l-a votat pe Ion Iliescu, în detrimentul contracandidatului Corneliu Vadim Tudor.

Cuprins

  • Ce a declarat Nicușor Dan despre votul pentru Iliescu
  • Ce a făcut Nicușor Dan în timpul funeraliilor lui Iliescu

Ce a declarat Nicușor Dan despre votul pentru Iliescu

Mai mult, Dan susținea că, la acea vreme, în calitate de lider al unui mic ONG – Asociația Tineri pentru Acțiune Civică (ATAC) – a îndemnat publicul să îl voteze pe Iliescu.

Insider politic: În finala Iliescu versus Vadim, aţi votat?

Nicuşor Dan: Da, mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC – Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu.

Insider politic: Pe Iliescu?

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Deci dvs l-aţi votat pe Ion Iliescu.

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Surprinzător!

Nicuşor Dan: Da.

Insider politic: Aţi mai face şi astăzi la fel?

Nicuşor Dan: Cred că da.

Ce a făcut Nicușor Dan în timpul funeraliilor lui Iliescu

Cu toate acestea, după ce a devenit președinte, Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, care a fost primul șef de stat al României postcomuniste. Potrivit unor surse politice, Dan s-a aflat în ziua respectivă la Palatul Cotroceni, dar a urmărit ceremonia din biroul său, fără să coboare la catafalc.

Ion Iliescu a fost invocat și în alte declarații recente ale lui Nicușor Dan. La un eveniment al PNL desfășurat cu puțin timp înainte de moartea fostului președinte, Dan afirma: „PNL-ul este partidul care după 89 a contribuit la a aduce România acolo unde este azi şi nu într-o democraţie originală, aşa cum şi-ar fi dorit-o Ion Iliescu”, spunea Nicuşor Dan, potrivit G4media.

La alegerile prezidenţiale din anul 2000, s-au calificat în finală Ion Iliescu, din partea PSD, şi Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, în condiţiile în care voturile dreptei s-au divizat între Teodor Stolojan (candidatul PNL) şi Mugur Isărescu, susţinut la acea vreme de CDR, alianţă care gravita în jurul PNŢCD, partid care avea să rateze intrarea în Parlament în acel an.

