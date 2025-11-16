B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: „Am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție. Cu domnul Grindeanu interacționez cel mai mult”

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 22:20
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre relația sa cu PSD
  2. Ce a spus Nicușor Dan, întrebat dacă PSD s-a schimbat

Președintele Nicușor Dan a declarat că are o relație „foarte bună” cu PSD de când partidul a acceptat să intre în coaliția de guvernare și că cel mai mult interacționează cu Sorin Grindeanu, liderul formațiunii.

Ce a spus Nicușor Dan despre relația sa cu PSD

„Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, mai ales la nivel local, în București, dar, din momentul în care a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD-ul.

Toate discuțiile sunt rezonabile. Cu dl Grindeanu interacționez cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, dumnealui îmi spune care e perspectiva oamenilor pe care-i reprezintă”, a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Ce a spus Nicușor Dan, întrebat dacă PSD s-a schimbat

Întrebat dacă PSD „s-a schimbat”, Nicușor Dan a răspuns că și el se află într-o altă poziție decât cea de primar general: „Am schimbat și eu poziția, nu mai sunt la București. Cred că fiecare dintre noi încearcă să își realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Nu cred că se așteaptă de la mine să mă cert cu PSD-ul sau că votanții dlui Grindeanu vor să se certe cu mine. Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul”.

