Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”

Ana Maria
30 mart. 2026, 14:54
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. O nouă despărțire în showbiz. De ce au decis cei doi să se despartă
  2. Cum a fost nunta din 2024 și cine a participat
  3. Ce studii are Oana Pleșa și ce a declarat artista

Anul 2026 aduce o nouă despărțire în showbiz. Artista Oana Pleșa a anunțat că ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri separate, după ce în 2023 și-au unit destinele la starea civilă și au organizat în 2024 o nuntă de trei zile la Caransebeș, care a costat peste 1 milion de euro.

O nouă despărțire în showbiz. De ce au decis cei doi să se despartă

Anunțul divorțului artistei Oana Pleșa a fost făcut public în contextul în care, potrivit declarațiilor, cei doi au constatat că s-au dezvoltat diferit. Relația a început cu o cunoaștere îndelungată, iar în 2023 au oficializat legătura prin cununia civilă, dar, în 2026, au hotărât separarea.

Conform Cancan, Pleșa a explicat că motivele țin de schimbarea traiectoriilor personale. Ea a dorit să-și construiască o carieră în muzică, iar partenerul ei a intrat în lumea afacerilor.

Cum a fost nunta din 2024 și cine a participat

Nunta a avut loc în 2024 la Caransebeș și a durat trei zile. Evenimentul a fost prezentat de Cătălin Măruță și a fost un eveniment fastuos, care a costat peste 1 milion de euro.

La eveniment au fost invitate nume celebre din showbiz: Vali Vijelie, Georgiana Lobonț, Adrian Minune, Horia Brenciu, Andra și trupa Holograf.

Ce studii are Oana Pleșa și ce a declarat artista

Oana Pleșa a urmat Universitatea Politehnică din Timișoara și Facultatea de Psihologie și Sociologie. Însă, tânăra a ales să-și urmeze pasiunea pentru muzică și să profeseze în acest domeniu.

Despre despărțire, Pleșa a spus:

Între timp, am și divorțat, așa se întâmplă câteodată (n.r. întrebată de ce s-au separat). Eram prea tineri, am crescut împreună și ne-am dezvoltat diferit. Eu îmi doream să îmi fac cariera în muzică, iar el pe business (…) Ba da, a fost de acord (n.r. fostul soț cu faptul că și-a făcut o carieră în muzică), cred că și acum se bucură pentru mine (…) La mine a fost cu un final nefericit, pentru că am divorțat, doar că cred că toți ne regăsim în piesa asta„, a spus Oana.

