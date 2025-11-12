B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Anunțul Oanei Țoiu despre tarifele telefonice în Uniunea Europeană. Cum vor beneficia românii din diaspora

Anunțul Oanei Țoiu despre tarifele telefonice în Uniunea Europeană. Cum vor beneficia românii din diaspora

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 23:58
Anunțul Oanei Țoiu despre tarifele telefonice în Uniunea Europeană. Cum vor beneficia românii din diaspora
Foto: Facebook / Oana Țoiu
Cuprins
  1. Ce schimbare aduce Actul privind Infrastructura Gigabit
  2. Cine a contribuit la adoptarea acestei măsuri
  3. Cum vor beneficia românii din diaspora

Uniunea Europeană face un nou pas spre eliminarea barierelor de comunicare între statele membre. Din 2029, apelurile telefonice efectuate dintr-o țară a Uniunii spre alta vor fi taxate la același nivel cu apelurile locale. Măsura este inclusă în Actul privind Infrastructura Gigabit, care a intrat în vigoare pe 12 noiembrie 2025.

Ce schimbare aduce Actul privind Infrastructura Gigabit

Actul stabilește eliminarea treptată a costurilor suplimentare pentru apelurile între statele membre. În mai puțin de patru ani, cetățenii europeni vor putea suna dintr-un stat UE în altul fără grija tarifelor mari.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a explicat că măsura are o importanță deosebită pentru comunitatea românească din afara țării. „Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute”, a scris aceasta pe Facebook.

Oficialul a adăugat că legea europeană prevede „eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul”. Astfel, „românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”.

Cine a contribuit la adoptarea acestei măsuri

Potrivit Oanei Țoiu, raportorul pe acest dosar a fost Alin Mituța, în perioada mandatului său de europarlamentar. Ministrul a reamintit rolul important pe care l-a avut acesta în promovarea actului la nivel european.

„Cel mai bun instrument pentru a combate narativul anti-UE sunt rezultatele concrete”, a transmis Țoiu, subliniind că măsuri precum aceasta arată impactul real al Uniunii în viața cetățenilor.

Totodată, ea a menționat că este „recunoscătoare că Alin a ales să se întoarcă acasă în România, în rolul de şef de cabinet în MAE, pentru a contribui la protejarea acestui extraordinar proiect politic, UE, şi la creşterea asertivității agendei României în UE”.

Cum vor beneficia românii din diaspora

Pentru românii plecați în străinătate, noua măsură va aduce o reducere semnificativă a costurilor pentru apelurile către familie sau prieteni. În prezent, aceste convorbiri sunt taxate ca apeluri internaționale, cu tarife variabile în funcție de operator și de țara din care se apelează.

Odată cu aplicarea completă a legii, apelurile dintre statele membre vor fi tratate la fel ca cele din interiorul aceleiași țări. Practic, distanțele geografice vor conta tot mai puțin, iar comunicarea între cetățenii europeni va deveni mai accesibilă ca niciodată.

