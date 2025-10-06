B1 Inregistrari!
Obiectivele profesorului Valentin Naumescu la Administrația Prezidențială. Ce și-a propus noul consilier prezidențial

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 17:04
Cuprins
  1. Valentin Naumescu îl va consilia pe Nicușor Dan
  2. Noul consilier a renunțat la conducerea ICDE
  3. Valentin Naumescu în noua echipă de consilieri a președintelui

Valentin Naumescu a fost numit de președintele Nicușor Dan în funcția de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Conform decretului de numire, profesorul Facultății de Studii Europene al Universității Babeș Bolyai își va lua în primire postul de la 1 noiembrie.

Valentin Naumescu îl va consilia pe Nicușor Dan

Noul consilier prezidențial a făcut un comentariu în care a vorbit despre contextul internațional în care a fost numit și despre obiectivele pe care și le-a propus. Valentin Naumescu a mai ocupat, în trecut, o poziție de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

„Am acceptat onoranta propunere a Președintelui României, de a mă alătura echipei de consilieri din Administrația Prezidențială. Voi fi consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025. Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanță istorică neîndoielnică, și de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaționale etc.”, a transmis Valentin Naumescu într-o postare pe Facebook.

Potrivit viitorului consilier, România trebuie să se implice în procesul decizional la nivelul Uniunii Europene, dar și în aplicarea politicilor europene comune. El a precizat că acestea trebuie să reflecte și interesele naționale și ale cetățenilor români.

„România, ca stat membru al UE de aproape 19 ani, a şasea ţară ca mărime a populaţiei din cele 27 de membre ale UE, are datoria să participe cu demnitate, competenţă şi iniţiativă la procesul decizional european, la elaborarea (pe componenta inter-guvernamentală) dar şi la aplicarea politicilor europene comune ale Uniunii, în care se reflectă şi interesele României şi ale cetăţenilor români”, a mai scris Naumescu.

Noul consilier a renunțat la conducerea ICDE

Valentin Naumescu a mai anunțat că în contextul numirii la Administrația Prezidențială, a luat decizia de a se retrage din funcția de președinte al ICDE-România Europeană. El a precizat că valorile și obiectivele pe care și le-a asumat la conducerea organizației vor rămâne în centrul preocupărilor sale, chiar și după numirea în funcția de consilier prezidențial.

„Valorile şi obiectivele subsumate conceptului România Europeană au fost şi vor rămâne aşadar în centrul preocupărilor mele. Le-am urmărit şi promovat constant, în dimensiunile fundamentale ale activităţii mele academice de peste 29 de ani, ca profesor la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj, ale activităţii civice, ca fost preşedinte al Iniţiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) şi ale celei instituţionale, aşa cum va fi cazul în noua poziţie de consilier prezidenţial pentru afaceri europene”, a mai transmis noul consilier prezidenţial.

Profesorul Valentin Naumescu a mulțumit președintelui României pentru numire, amintind că revine într-o funcție de demnitate publică. El a fost anterior, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

„Mulțumesc Președintelui României pentru încrederea pe care mi-o acordă. Revin după mulți ani într-o poziție de demnitate publică, în serviciul public, cu dorința de a contribui la binele țării noastre, sperând să urmeze, dincolo de incertitudinile actuale, o perioadă cu rezultate pozitive pentru România și pentru români”, a precizat consilierul prezidențial.

Valentin Naumescu în noua echipă de consilieri a președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan a numit, luni, echipa de consilieri prezidențiali care îi va fi alături de-a lungul acestui mandat. O parte dintre aceștia își vor începe activitatea imediat, în vreme ce alții vor intra în echipa prezidențială de la 1 noiembrie.

Pe lângă profesorul universitar Valentin Naumescu, șeful statului i-a mai numit pe  consilierii prezidenţiali fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic. De asemenea, Nicușor Dan a mai adus la Controcenui mai mulți colaboratori cu care a lucrat la Primăria Generală a Municipiului București. Lista completă a consilierilor este:

  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
  • Raluca Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
