Oficiali UE, avertisment legat de PNRR: Sperăm că va fi instalat un guvern stabil cât mai repede posibil / Dacă proiectele nu vor fi terminate la timp, banii nu vor fi plătiți

Comisia Europeană speră ca România să aibă cât mai repede un guvern stabil pentru a aplica reformele asumate prin PNRR, fondurile de 29 de miliarde de euro fiind condiționate de atingerea unor ținte clare, au avertizat înalți oficiali europeni, chiar în ziua în care Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a ajuns la București pentru a marca semnarea Planului.

Oficiali europeni, avertismente pentru România în cazul PNRR

„Planul abordează cele mai mari provocări ale României: finanțe publice, piața muncii, energie, mediu, educație, sănătate, administrație publică, justiție. (…) Dacă proiectele nu vor fi finalizate la timp, în baza țintelor și bornelor, banii nu vor fi plătiți României. Având în vedere calendarul general, totul trebuie realizat până în vara anului 2026, pentru a putea vira tranșa finală până la sfârșitul anului 2026. Nu este prevăzută nicio prelungire. Am recomandat României să nu concentreze pe foarte multe ținte și borne către final, pentru a nu rămâne cu ele neterminate la timp. Regulamentul prevede că aceste reforme nu vor fi anulate după implementarea planului și de aceea va exista și o monitorizare a implementării reformelor”, a declarat un oficial european, citat de HotNews.

Un al doilea oficial a susținut că executivul european așteaptă ca România să aibă un guvern stabil, susținut de o majoritate parlamentară. În acest moment, după criza generată de demiterea de către premierul Florin Cîțu a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției și după demisia în bloc a celorlalți miniștri USR PLUS, Guvernul Cîțu nu mai are majoritate în Parlament. Portofoliile deținute de cei de la USR PLUS sunt conduse acum de interimari. O moțiune de cenzură depusă de USR PLUS și AUR e acum blocată în Parlament până la un verdict al Curții Constituționale. USR PLUS nu mai vrea să revină la guvernare atât timp cât Florin Cîțu mai e premier. În acest context, Guvernul Cîțu nu are majoritate parlamentară.

„Noi sperăm că va fi instalat un guvern stabil cât mai repede posibil. Atât timp cât România își îndeplinește angajamentele, în termeni de borne și ținte de investiții și reforme, nu există un impact imediat asupra PNRR. Acestea fiind spuse, va fi probabil dificil de prevăzut cum vor fi realizate acestea dacă nu există un guvern cu o majoritate (parlamentară n.r.) care să promoveze mai ales reforme, dar și investiții care au fost incluse în plan. V-am explicat cât de ambițios este acest plan și necesită evident un guvern funcțional, care să fie capabil să promoveze reforme. Dar, dacă bornele și țintele vor fi implementate, (lipsa unui guvern stabil – n.r.) nu va avea niciun impact imediat, dar în realitate va crea probleme. Comisia este mereu gata să ofere susținere și asistență tehnică.

Sperăm ca instituțiile care vor fi învestite să implementeze acest plan sunt, în mare, aceleași care implementează și fondurile structurale europene, pentru a avea cunoștințele necesare, să nu fie ceva nou pentru ele modul în care se gestionează aceste proiecte. Sperăm ca această situație să se rezolve cât mai repede posibil, pentru a nu apărea repercusiuni asupra implementării planului”, a mai declarat oficialul UE, citat de HotNews.