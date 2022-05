Parchetul General a clasat dosarul în legătură cu minimalizarea Holocaustului de către AUR

Parchetul General a clasat dosarul in rem în legătură cu afirmaţia AUR prin care se minimaliza Holocaustul. După patru luni de cercetări, concluzia a fost că „fapta nu există”.

Parchetul General, despre dosarul deschis după comunicatul AUR

„Cu referire la solicitarea adresată instituţiei noastre, vă comunicăm că, în dosarul care face obiectul cererii dumneavoastră, prin Ordonanţa din 18 aprilie 2022, a fost dispusă soluţia clasării în considerarea faptelor, respectiv in rem, sub aspectul infracţiunii prev. de art.6 alin.1 din OUG nr. 31/2002, constatându-se incidenţa cazului care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale prevăzut la art.16 alin.1 lit.a) Cod de procedură penală (fapta nu există)”, a transmis Parchetul General, la solicitarea

Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Comunicatul AUR care a stârnit revoltă

Parchetul General din oficiu după ce, pe 3 ianuarie, AUR a emis un comunicat în care acuza că, de câțiva ani, are loc o „acţiune sistematică de subminare” a calităţii învăţământului din România, prin ridicarea la rangul de materii a unor „teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională”.

Ambasadorul Israelului la Bucureşti atunci. David Saranga a condamnat „atitudinea și afirmațiile jignitoare ale unor lideri politici”. „Informarea justă și obiectivă asupra ororilor care s-au petrecut în timpul Holocaustului din România este necesară pentru a evita ca astfel de tragedii să se repete”, a mai transmis ambasadorul Israelului.

„Să văd cum e manipulat și exploatat antisemitismul pentru câștig politic intern sau avantaj geopolitc este dezgustător. Nimic din ce are legătură cu Holocaustul nu este ”o temă minoră”, și Shane Dixon, adjunctul interimar al șefului misiunii SUA la București.