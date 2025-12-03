. Legea învățământului preuniversitar este propusă pentru a fi modificată printr-un proiect avizat favorabil la Senat. Actul normativ prevede o serie de modificări care îi vizează pe elevii din anii terminali ai ciclului gimnazial.

Propunere de modificare pe legea învățământului preuniversitar

Elevii care urmează cursurile clasei a VIII-a ar putea trece exclusiv la programul școlar de dimineață. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare pe legea învățământului preuniversitar. Actul normativ a primit aviz favorabil la , unde va fi dezbătut prima oară. Inițiatorii proiectului susțin că modificarea legii este necesară pentru că va aduce beneficii pentru sănătatea elevilor și le va spori șansele la performanță academică.

Concret, propune organizarea orarului școlar pentru elevii din clasa a VIII-a astfel încât aceștia să urmeze cursuri doar în prima parte a zilei. Actualul impune elevilor din clasele terminale ale ciclului gimnazial să învețe în schimbul doi sau chiar trei. În sunt situații în care cursurile se întind până la ora 20.00, ceea ce este contraproductiv. Un astfel de orar afectează sănătatea elevilor și le reduce șansele reale la performanță școlară într-un moment important pentru viitorul lor.

Pentru ca acest orar să intre în vigoare este nevoie de o modificare a legii care să introducă obligativitatea pentru conducerea școlilor de a stabili noul orar. Dacă legea va fi adoptată, programul destinat școlarilor din ultimii ani din ciclul gimnazial va intra în vigoare din următorul an școlar, 2026–2027.

Ce prevăd reglementările în vigoare

O propunere similară există și în forma actuală din legea învățământului preuniversitar. Termenul de aplicare a fost prevăzut începând cu anul școlar 2030 – 2031. Astfel, reglementările în vigoare prevăs că „învățământul gimnazial pentru clasa a VIII-a se organizează și funcționează cu program de dimineață, începând cu anul 2030”. Dacă modificările vor fi adoptate, măsura va intra în vigoare chiar de anul viitor.

Inițiatorii modificării susțin că termenul poate fi decalat astfel încât noul program să intre în vigore cât mai repede. Ei consideră că actualele condiții de organizare a orarului școlar generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și le reduce șansele la performanță academică.

Potrivit acestora, studiile de specialitate arată că randamentul maxim al creierului este atins dimineața, în special în intervalul orar 10:00-12:00. După prânz, capacitatea de concentrare și de memorare scade vizibil. Iar acest lucru se vede, mai ales, către orele serii când intervine oboseala acumulată peste zi.

Cum se justifică modificarea pe legea învățământului preuniversitar

Elevii care învață târziu sunt expuși unui nivel ridicat de stres, oboseală și tulburări de somn. Or, genul acesta de problme le afectează dezvoltarea armonioasă. Problemele sunt mai grave având în vedere că este vorba despre copii care se pregătesc pentru examenele naționale.

Prin urmare, adoptarea unui program de dimineață este de natură să asigure protecția specială a copiilor și tinerilor. Modificarea legislativă vine în acord cu principiul fundamental al „interesului superior al copilului”, consacrat de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilul.

Din punct de vedere legal, susțin autorii în , orarul actual pentru copiii din clasa a VIII-a contravine principiului egalității în fața legii. De asemenea, este afectat dreptului la învățătură în condiții egale pentru toți copiii.