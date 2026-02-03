Partidul AUR, amendat! În ianuarie 2026, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat o investigație privind modul în care Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a gestionat solicitările privind datele personale ale unei persoane fizice. Conform raportului oficial, au fost încălcate articolele 12 alin. (3) și (4), 15, 17 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut ca GDPR.

Ca urmare, operatorul a fost sancționat cu o amendă de 5.089 lei (echivalentul a 1.000 de euro).

Partidul AUR, amendat. Ce a declanșat investigația

Investigația a fost declanșată după ce o persoană fizică a depus o plângere în legătură cu lipsa unui răspuns din partea AUR la o solicitare de acces, ștergere și opoziție privind . Persoana vizată primise o scrisoare electorală personalizată în cadrul campaniei prezidențiale din 2025, iar partidul nu a răspuns cererii sale.

Reprezentanții ANSPDCP au confirmat, potrivit :

„În cursul investigației, s-a constatat că operatorul nu a comunicat un răspuns la cererea persoanei vizate prin care aceasta și-a exercitat drepturile de acces, ștergere și opoziție, în contextul primirii unei scrisori personalizate cu conținut electoral în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din anul 2025.”

Ce măsuri a impus ANSPDCP față de AUR

Pe lângă amendă, ANSPDCP a dispus ca AUR să transmită un răspuns scris la solicitarea persoanei vizate, în conformitate cu articolele 15, 17 și 21 din GDPR. De asemenea, partidul trebuie să se asigure că operațiunile sale de prelucrare a datelor personale respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679.

Măsurile tehnice și organizatorice trebuie incluse, cu instruirea corespunzătoare a personalului responsabil, astfel încât AUR să poată analiza și soluționa corect cererile persoanelor vizate, în termenele și condițiile prevăzute de legislație.

Ce spune Regulamentul GDPR despre drepturile persoanelor vizate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) garantează dreptul persoanelor să aibă acces la datele personale, să ceară ștergerea acestora sau să se opună prelucrării. Operatorii de date, precum partidele politice, au obligația să răspundă prompt și complet la astfel de solicitări, pentru a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor.