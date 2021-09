Premierul Florin Cîțu, citat motivațional din Margaret Thatcher, în ziua în care s-a decis când va fi votată moțiunea PSD

Premierul Florin Cîțu a postat pe pagina sa de Facebook un citat din fostul premier britanic Margaret Thatcher. Gestul lui Cîțu are loc în contextul în care marți s-a stabilit calendarul pentru dezbaterea și votul la moțiunea de cenzură depusă de PSD.

Tot marți, USR-PLUS a anunțat că o votează, la fel cum ar urma să procedeze și parlamentarii AUR.

„Dacă ți-ai propus să fii plăcut, ai fi pregătit să faci orice compromis în orice moment, și nu ai realiza nimic” -. Este citatul postat de premier pe Facebook, marți seară.

Prin abținere de la vot în ședința Biroului Permanent Reunit, PSD și PNL au reușit să amâne din nou dezbaterea moțiunii de cenzură a USR-PLUS și AUR, în ciuda deciziei Curții Constituționale.

USR-PLUS și AUR au anunțat public că, indiferent care moțiune va intra la vot la plen, o vor vota.

Astfel, matematica parlamentară arată că există o majoritate politică în acest moment pentru înlăturarea Guvernului Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a plecat dintr-o conferință de presă, supărat că reporterii insistă cu întrebările despre majoritatea parlamentară.

„Mulțumesc mult de tot, nu putem să discutăm în acest stil…”, le-a spus Cîțu jurnaliștilor, apoi a plecat.

Jurnaliștii l-au întrebat de mai multe ori pe premierul Cîțu, proaspăt ales și președinte PNL, ce opțiuni mai are de a-și asigura majoritatea parlamentară, în condițiile în care USR PLUS nu vor cu niciun chip să mai revină în coaliție atât timp cât el rămâne prim-ministru. PSD a depus marți o moțiune de cenzură, pe lângă cea depusă deja de USR PLUS și AUR săptămânile trecute, ce va fi votată pe 5 octombrie.