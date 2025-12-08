Legea alegerilor în două tururi pentru primari și președinți de consilii județene ar oferi cetățenilor mai mult control asupra procesului democratic. Deși este solicitată de mulți ani, de români, partidele ignoră vocile societății civile pentru că le-ar pune în pericol pozițiile.

Legea alegerilor în două tururi a fost abrogată de PDL

Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea pe legea alegerilor în două tururi de scrutin. Legea alegerilor în două tururi a fost modificată de guvernul Boc, înainte de localele din 2012. Scopul a fost unul meschin, de a-și conserva locurile de primari și președinți de consilii județene.

Reprezentanţii partidului cer alegeri în două tururi pentru primari și președinți de consilii județene și spun că vor insista până când partidele coaliției de guvernare vor arăta că au înţeles mesajul cetățenilor. Ei atrag atenția că alegătorii nu trebuie forțați să mai voteze util sau conform sondajelor. Democrația înseamnă pluritate de candidați și pluitate de opțiuni politice

„Este esenţial să terminăm această tiranie a votului util şi a votului dictat de sondaje. Aşa cum Guvernul vrea să rezolve deficitul bugetar prin asumarea răspunderii pe măsurile de austeritate, solicităm premierului să rezolve deficitul democratic existent prin asumarea răspunderii pentru reintroducerea celui de-al doilea tur la alegerea primarilor. Am susţinut acest lucru încă din vară, de când am adresat Guvernului o scrisoare deschisă în care am vorbit despre o reformă electorală atât de necesară, cât şi pe parcursul ultimelor luni, culminând cu declaraţiile de presă din seara alegerilor”, a transmis formațiunea pe Facebook.

În acest context, formațiunea a mulțumit tuturor votanţilor de la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei pentru votul dat candidatei lor, Ana Ciceală. Aceasta a obținut 5,85% din opţiuni (34.239 voturi) și s-a clasat pe locul cinci.

Un atac la democrație și la cetățean

Modificare actului normativ, la inițiativa PDL, a fost un atac direct la democrație și la votul cetățenilor deoarece a permis baronilor locali să se perpetueze la putere cu un număr minim de voturi. Au profitat de acest act normativ în special partidele mari, PSD și PNL. Acesta a fost și motivul pentru care, în ciuda revendicărilor românilor, politicienii s-au opus revenirii la legea alegerilor în două tururi.

De foarte mulți ani, societatea civilă cere politicienilor o reformă a sistemului electoral, dar se izbește de un blocaj al partidelor. Actualul sistem, cu alegeri într-un singur tur scoate cetățenii în afara jocului democratic și le permite baronilor locali să se perpetueze la putere, feudalizând practic, localități și județe întregi.

Personaje precum Marian Oprișan, Radu Mazăre, Liviu Dragnea, iar mai nou, Emil Boc, Liviu Negoiță sau chiar Daniel Băluță s-au menținut la putere grație acestei scheme. Ei au blocat, prin diferite tertipuri, orice tentativă de schimbare venită de la cetățeni. Votul într-un singur tur nu conferă aleștilor locali nici legitimitate și nici reprezentativitate.

Prin comparație, președintele unei asociații de proprietari, dintr-un bloc de locuințe, are mai multă legitimitate și reprezentativitate decât un primar sau președinte de consiliu județean. Legea asociațiilor de proprietari impune alegerea acestuia după o procedură similară celor două tururi de scrutin.

Legea alegerilor în două tururi conferă mai multă reprezentativitate

Actualul , pentru Primăria Generală a municipiului București, a fost caracterizat printr-un record de absenteism. Pe 7 decembrie s-a înregistrat cea mai slabă prezență la urne, de la introducerea într-un singur tur, în 2012. Conforma datelor AEP au votat 589.918 de alegători bucureșteni dintr-un total de 1,803,728. În procente, se traduce în 32,71%.