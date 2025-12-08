B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament

Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 16:01
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Legea alegerilor în două tururi a fost abrogată de PDL
  2. Un atac la democrație și la cetățean
  3. Legea alegerilor în două tururi conferă mai multă reprezentativitate

Legea alegerilor în două tururi pentru primari și președinți de consilii județene ar oferi cetățenilor mai mult control asupra procesului democratic. Deși este solicitată de mulți ani, de români, partidele ignoră vocile societății civile pentru că le-ar pune în pericol pozițiile.

Legea alegerilor în două tururi a fost abrogată de PDL

Partidul SENS îi cere premierului Ilie Bolojan să-și asume răspunderea pe legea alegerilor în două tururi de scrutin. Legea alegerilor în două tururi a fost modificată de guvernul Boc, înainte de localele din 2012. Scopul a fost unul meschin, de a-și conserva locurile de primari și președinți de consilii județene.

Reprezentanţii partidului cer alegeri în două tururi pentru primari și președinți de consilii județene și spun că vor insista până când partidele coaliției de guvernare vor arăta că au înţeles mesajul cetățenilor. Ei atrag atenția că alegătorii nu trebuie forțați să mai voteze util sau conform sondajelor. Democrația înseamnă pluritate de candidați și pluitate de opțiuni politice

„Este esenţial să terminăm această tiranie a votului util şi a votului dictat de sondaje. Aşa cum Guvernul vrea să rezolve deficitul bugetar prin asumarea răspunderii pe măsurile de austeritate, solicităm premierului să rezolve deficitul democratic existent prin asumarea răspunderii pentru reintroducerea celui de-al doilea tur la alegerea primarilor. Am susţinut acest lucru încă din vară, de când am adresat Guvernului o scrisoare deschisă în care am vorbit despre o reformă electorală atât de necesară, cât şi pe parcursul ultimelor luni, culminând cu declaraţiile de presă din seara alegerilor”, a transmis formațiunea pe Facebook.

În acest context, formațiunea a mulțumit tuturor votanţilor de la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei pentru votul dat candidatei lor, Ana Ciceală. Aceasta a obținut 5,85% din opţiuni (34.239 voturi) și s-a clasat pe locul cinci.

Un atac la democrație și la cetățean

Modificare actului normativ, la inițiativa PDL, a fost un atac direct la democrație și la votul cetățenilor deoarece a permis baronilor locali să se perpetueze la putere cu un număr minim de voturi. Au profitat de acest act normativ în special partidele mari, PSD și PNL. Acesta a fost și motivul pentru care, în ciuda revendicărilor românilor, politicienii s-au opus revenirii la legea alegerilor în două tururi.

De foarte mulți ani, societatea civilă cere politicienilor o reformă a sistemului electoral, dar se izbește de un blocaj al partidelor. Actualul sistem, cu alegeri într-un singur tur scoate cetățenii în afara jocului democratic și le permite baronilor locali să se perpetueze la putere, feudalizând practic, localități și județe întregi.

Personaje precum Marian Oprișan, Radu Mazăre, Liviu Dragnea, iar mai nou, Emil Boc, Liviu Negoiță sau chiar Daniel Băluță s-au menținut la putere grație acestei scheme. Ei au blocat, prin diferite tertipuri, orice tentativă de schimbare venită de la cetățeni. Votul într-un singur tur nu conferă aleștilor locali nici legitimitate și nici reprezentativitate.

Prin comparație, președintele unei asociații de proprietari, dintr-un bloc de locuințe, are mai multă legitimitate și reprezentativitate decât un primar sau președinte de consiliu județean. Legea asociațiilor de proprietari impune alegerea acestuia după o procedură similară celor două tururi de scrutin.

Legea alegerilor în două tururi conferă mai multă reprezentativitate

Actualul scrutin local, pentru Primăria Generală a municipiului București, a fost caracterizat printr-un record de absenteism. Pe 7 decembrie s-a înregistrat cea mai slabă prezență la urne, de la introducerea sistemului electoral într-un singur tur, în 2012. Conforma datelor AEP au votat 589.918 de alegători bucureșteni dintr-un total de 1,803,728. În procente, se traduce în 32,71%.

Ciprian Ciucu, noul primar general al municipiului București, a obținut doar 211.562 voturi, repezentând 36,16% din totalul voturilor exprimate. Este, de asemenea, un record negativ în istoria alegerilor pentru primarii generali. Practic, urmașul lui Nicușor Dan reprezintă doar 11,7% din numărul total al bucureștenilor.

Ciucu a reușit, chiar să depășească „performanța” înregistrată de Gabriela Firea în 2016, când prezența la vot a fost de 33,23%. Atunci au votat 595.822 de alegători, dintr-un total de 1.793.263 de votanți înregistrați. Firea a ieșit primar general cu un scor de 246.553 de voturi.

Tags:
Citește și...
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
Politică
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Politică
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Politică
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Politică
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
Politică
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Ultima oră
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:58 - Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:32 - Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
17:17 - Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
16:27 - Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD