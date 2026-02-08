Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat că amenințările continue ale PSD cu ieșirea de la guvernare reprezintă „un periculos” făcut de Sorin Grindeanu, liderul partidului, și vreo șase apropiați de-ai lui pentru „supraviețuirea lor”. Toma a mai spus că PSD n-are motive să iasă de la guvernare și că la adresa premierului Ilie Bolojan (PNL) „destabilizează economia”.

Ce spune Toma despre amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare

„Partidul meu face un joc foarte periculos, de care nu știu cât de conștienți sunt cei care conduc partidul. Vorbesc de domnul Grindeanu și de echipa de încă șase oameni care sunt acolo, cei cinci prim vicepreședinți, secretarul general. Pentru că acest joc nu cred că, cum să spun, ne crește numărul de votanți în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut, pentru că lumea își de seama, nu este proastă deloc. Acest joc este făcut numai pentru supraviețuirea partidului, de fapt, pentru supraviețuirea lor”, a declarat Constantin Toma, la

Acesta a mai afirmat că jocul PSD întârzie adoptarea bugetului de stat pe 2026, lucru care afectează activitatea primarilor, inclusiv a celor de la PSD.

Toma (PSD) îl apără pe Bolojan (PNL)

Întrebat dacă conducerea PSD-ului greșește când îl atacă pe premierul liberal Ilie Bolojan, primarul a răspuns:

„Bineînțeles, greșesc. În loc să fie mulțumiri legate de faptul că a coborât deficitul, ei îl acuză pe Bolojan că a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut șmecherii. Ori prin mesajele pe care le dai în permanență practic destabilizezi economia, cresc dobânzile și nu avem nimic de câștigat”.

Constantin Toma a mai spus că „nu există un motiv adevărat pentru a ieși de la guvernare” și că „niciodată nu s-a pus această problemă” în PSD: „Dacă ieși fără un motiv neserios și ajungi în destabilizarea asta politică și n-o să mai fie, cum să spun eu, creditat, cresc dobânzile până la cer, va fi jale, va fi jale. Și atunci vinovat cine va fi? Care va fi percepția publică?”.