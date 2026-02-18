Șefii serviciilor de informații, SRI și SIE, trebuie să fie personalități care cunosc foarte bine arhitectura statului român. Este opinia președintelui , Sorin Grindeanu.

Cum trebuie să fie șefii serviciilor de informații

, președintele PSD, a declarat că nu-şi doreşte ca viitorii directori şi SIE să transforme aceste instituții în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri. Potrivit spuselor sale, șefii serviciilor de informații trebuie să cunoască foarte bine arhitectura statului român. El a făcut aceste comentarii în contextul speculațiilor cu privire la nominalizările pe care le va face președintele .

„În primul rând, din punct de vedere constituţional, lucrurile nu sunt facultative. Preşedintele vine şi propune, iar Parlamentul votează. Asta spune Constituţia. Pe noi ne interesează ca profil să vorbim de persoane pentru care loialitatea, până la urmă, instituţională nu e aşa, opţională, şi persoane care chiar arată sau dau garanţii de integritate”, a arătat Grindeanu.

Potrivit spuselor sale, viitorii șefi ai SRI și SIE trebuie să cunoască arhitectura statului român. Totodată, aceștia trebuie să știe să relaționeze cu instituțiile statului și cu partidele politice. În acest context, a ținut să precizeze că nu i-a propus nici un nume președintelui Nicușor Dan.

„Nu-mi doresc ca aceste persoane, şi ăsta e un profil, să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri. De asemenea, îmi doresc ca profil, şi am transmis lucrurile acestea, ca profil, fără persoane, să avem oameni în conducere care să ştie arhitectura statului român foarte bine, nu să înveţe instituţiile la locul de muncă, şi care să relaţioneze foarte bine cu instituţiile statului şi cu partidele politice. Ăsta este profilul pe care PSD şi-l doreşte la conducerea serviciilor secrete”, a precizat politicianul PSD.

Nicușor Dan caută viitorii directori SRI și SIE

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, zilele trecute, că va face nominalizările pentru șefii serviciilor de informații relativ curând. El a spus că este nevoie un dialog cu Parlamentul pentru a evita respingerea propunerilor. Noile sale declarații au fost făcute ținând cont că au trecut aproape nouă luni de la momentul în care a preluat mandatul de președinte fără să nominalizeze viitorii directori ai SRI și SIE.

„E o decizie comună a președintelui și a parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând. Eu cred că – și vorbim din nou general – eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni. Şi un eveniment ca o propunere de servicii a președintelui care să fie respinsă de parlament nu e deloc un semn de stabilitate, a afirmat șeful statului, precizând că dialogul trebuie să fie de profunzime, iar contextul politic intern și internațional a prelungit procesul”, a declarat Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Președintele a precizat că este nevoie de persoane cu experiență profesională solidă care să ocupe aceste posturi. Nicușor Dan a arătat că viitorii directori ttrebuie să fie capabili să conducă structuri complexe și numeroase. Totodată a precizat că are o lista scurtă pe care se află câte cinci nume pentru fiecare serviciu, ordonate ierarhic.

„Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesară în anumite situații. Sunt niște poziţii de responsabilitate”, a spus Nicușor Dan.