PSD pune condiții pentru adoptarea legii bugetului din 2026, iar dacă premierul nu le va accepta, atunci legea va pica. Avertismentul a fost transmis de liderul social-democrat .

PSD pune condiții la adoptarea bugetului

Sorin Grindeanu a avertizat că social-democrații nu vor vota pentru 2026, dacă nu vor fi acceptate mai multe propuneri pe care le-au făcut. PSD vrea ca pachetul social pe care l-a propus ăs fie adoptat, iar investiţiile la nivel local să continue la același nivel ca și în 2025. Aceasta cu toat că, programele naționale de finanțare reprezintă o gaură neagră care alimentează deficitul.

Aceștia bani ajung, însă, la rețelele de firme clientelare care, la rândul lor, alimentează conturile politicienilor și ale partidelor. Acesta este motivul pentru care atât PNL, cât și PSD insistă pe „investițiile” la nivel local.

Grindeanu a mai spus că tot ce ţine de proiectul de buget poate fi discutat pe anumite priorităţi, una dintre acestea fiind închiderea . Termenul final pentru PNRR este 31 august 2026.

„Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiţii. A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continuăm investiţiile în acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine”, a declarat Sorin Grindeanu la RomaniaTV.

Corecțiile pe care le cere PSD

Sorin Grindeanu a mai declarat că trebuie corectate aberațiile impuse, anul trecut, de tandemul Bolojan-Rogobete în sistemul de sănătate. Este vorba de aplicarea cotei de pentru veterani, deținuți politici și mame aflate în concediul de creștere a copilului. Sunt sume de bani despre care nu se știe unde au ajuns, deoarece nu se regăsesc în creșterea calității serviciilor medicale.

„Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate”, a precizat Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota legea bugetului de stat.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a mai afirmat Grindeanu.