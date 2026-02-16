B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului

PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 23:51
PSD îl pune pe Bolojan cu spatele la zid. Condițiile social-democraților pentru adoptarea bugetului
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. PSD pune condiții la adoptarea bugetului
  2. Corecțiile pe care le cere PSD

PSD pune condiții pentru adoptarea legii bugetului din 2026, iar dacă premierul nu le va accepta, atunci legea va pica. Avertismentul a fost transmis de liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

PSD pune condiții la adoptarea bugetului

Sorin Grindeanu a avertizat că social-democrații nu vor vota legea bugetului pentru 2026, dacă nu vor fi acceptate mai multe propuneri pe care le-au făcut. PSD vrea ca pachetul social pe care l-a propus ăs fie adoptat, iar investiţiile la nivel local să continue la același nivel ca și în 2025. Aceasta cu toat că, programele naționale de finanțare reprezintă o gaură neagră care alimentează deficitul.

Aceștia bani ajung, însă, la rețelele de firme clientelare care, la rândul lor, alimentează conturile politicienilor și ale partidelor. Acesta este motivul pentru care atât PNL, cât și PSD insistă pe „investițiile” la nivel local.

Grindeanu a mai spus că tot ce ţine de proiectul de buget poate fi discutat pe anumite priorităţi, una dintre acestea fiind închiderea PNRR. Termenul final pentru PNRR este 31 august 2026.

„Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiţii. A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continuăm investiţiile în acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine”, a declarat Sorin Grindeanu la RomaniaTV.

Corecțiile pe care le cere PSD

Sorin Grindeanu a mai declarat că trebuie corectate aberațiile impuse, anul trecut, de tandemul Bolojan-Rogobete în sistemul de sănătate. Este vorba de aplicarea cotei de CASS pentru veterani, deținuți politici și mame aflate în concediul de creștere a copilului. Sunt sume de bani despre care nu se știe unde au ajuns, deoarece nu se regăsesc în creșterea calității serviciilor medicale.

„Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate”, a precizat Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota legea bugetului de stat.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a mai afirmat Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
Politică
Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Politică
Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
Politică
Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
Politică
Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”
Politică
Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Politică
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Politică
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Politică
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Politică
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Politică
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Ultima oră
23:55 - Mircea Geoană, mesaj clar despre SUA și viitorul României: „Trebuie să mergem la americani să facem un business case. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie”
23:36 - Grindeanu schimbă regulile în coaliție. Liderul PSD cere mai multă transparență pe deciziile de politică externă
23:17 - O nouă metodă de furt îi vizează pe șoferi. Cum acționează hoții folosind „trucul ușii”
23:12 - Termen limită pentru Legea salarizării unitare, jalon cheie în PNRR. Ministrul Muncii își pune mandatul pe masă
22:45 - Salariul medicilor în 2026. Venitul real al rezidenților, după sporuri și gărzi
22:18 - Controversatul raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor, desființat de un senator american. Concluziile despre anularea alegerilor prezidențiale sunt eronate
22:01 - Fructele de vară surprind românii în februarie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru cireșe și pepene
21:59 - Planul PSD, prezentat de Sorin Grindeanu. Care sunt prioritățile pentru bugetul pe 2026: „Trebuie să corectăm toate acele aberații de anul trecut”
21:39 - A murit un mare actor, laureat la Oscar. Robert Duvall avea 95 de ani (VIDEO)
21:25 - Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”