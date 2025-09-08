PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare...” (VIDEO)

PSD vrea să fie tratat corect, ca partener în coaliția de guvernare, și să nu mai fie învinovățit pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este opinia deputatului social-democrat Marius Budăi.

PSD s-a săturat să mai fie la încasare

Deputatul social-democrat a explicat ce-a vrut să spună președintele partidului Sorin Grindeanu, când a avertizat că nu va accepta să guverneze cu „pistolul la cap”. Într-o intervenție în emisiunea News Pass, cu Gabriela Mihai, politicianul PSD a subliniat că partidul său își dorește un partneriat corect cu PNL și cu USR, iar nu dosar să încaseze acuzațiile de la parteneri.

PSD și PNL au guvernat împreună începând cu 2021, dar, odată cu venirea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului, peneliștii au tendința de a pune eșecul guvernării doar pe seama social-democraților. În acest context, au venit declarațiile lui Sorin Grindeanu, completate de Marius Budăi.

„Noi nu am pasat vina către nimeni. Am spus doar că trebuie să facem aceste reforme. Suntem angajați serios în această coaliție. S-a văzut ieri în coaliție că am fost angajați, s-a văzut seriozitatea PSD. Dar să stăm să fim doar la încasare, că PSD a făcut și a dres, asta a spus Sorin Grindeanu, și susțin, nu guvernăm cu pistolul la cap”, a precizat Marius Budăi.

Marius Budăi bate obrazul USR

În cadrul intervenției, politicianul social-democrat le-a atras atenția celor de la USR și PNL că sunt responsabili direct pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, cu 70 – 80%, măsură ce va intra în vigoare de anul viitor. El a spus că această majorare a fost prevăzută în PNRR, elaborat de USR și aprobat de PNL. Drept urmare, ar trebui ca și aceste partide să-și asume responsabilitatea pentru majorarea taxelor locale,

„Dacă vorbim despre majorări de , că știam, nu vreau să revin la eternul PNRR, dar uitați-vă (cei de la USR – n. red.) la ce ați scris în el, cât ați fost la guvernare, și asumați-vă. Așa, să pasăm vina între noi în coaliție…”, a mai spus Marius Budăi.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că începând cu anul viitor taxele și impozitele locale vor fi majorate cu până la 80%. Creșterea este prevăzută în pachetul de reglementări privind administrația locală. Tot aici sunt prevăzute și alte măsuri de represiune împotriva celor care nu reușesc să-și achite taxele și impozitele.

Reforma administrativ-teritorială se lasă așteptată

Practic, prin măsurile privind administrația locală, guvernul mută presiunea financiară, legată de funcționarea primăriilor, de la guvern, pe umerii cetățenilor. Pe de altă parte, concedierile colective și majorările de taxe și impozite nu sunt însoțite și de măsuri care să împiedice risipa și să eficientizeze cheltuielile la nivel local.

Mai mult, deși înainte de învestirea actulului guvern, politicienii vorbeau despre o reformă administrativ-teritorială, menită să reducă costurile la nivelul administrației locale. în prezent, subiectul a fost băgat la sertar de politicienii coaliției. Ilie Bolojan și ceilalți reprezentanți ai coaliției evită subiectul.

În aceste condiții, fără o reformă administrativ-teritorială și fără reguli care să împiedice risipa, românii vor plăti în continuare, din ce în ce mai mult, pentru dezmățul politicienilor la nivel local.

Budăi acuză măsuri făcute pe picior

În aceste condiții, Marius Budăi acuză „o reformă a administației locale” făcută pe picior care va avea consecințe negative pentru funcționarea administrației locale. El a dat un exemplu, în acest sens.

„Să vedeți de ce o reformă făcută pe picior este proastă și îmi asum ce spun. Primărie cu același număr de locuitori, cu 25 de angajați, pentru că primarul a ținut numărul de angajați jos; primărie cu același număr de locuitori, dar cu 35 de angajați.

Fiecare dă câte 10% dintre angajați afară. Primul rămâne cu 22 de oameni nu mai are cu cine lucra, cel de-al doilea rămâne cu 31 – 32 de oameni va avea cu cine lucra. Asta înseamnă o reformă făcută pe picior…”, a mai spus Marius Budăi.