B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)

PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare…” (VIDEO)

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 13:20
PSD vrea să fie tratat corect în coaliția de guvernare. Marius Budăi: „Nu vrem să fim doar la încasare...” (VIDEO)
Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Guvernul României / Facebook

PSD vrea să fie tratat corect, ca partener în coaliția de guvernare, și să nu mai fie învinovățit pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este opinia deputatului social-democrat Marius Budăi.

Cuprins:

  • PSD s-a săturat să mai fie la încasare
  • Marius Budăi bate obrazul USR
  • Reforma administrativ-teritorială se lasă așteptată
  • Budăi acuză măsuri făcute pe picior

PSD s-a săturat să mai fie la încasare

Deputatul social-democrat Marius Budăi a explicat ce-a vrut să spună președintele partidului Sorin Grindeanu, când a avertizat că PSD nu va accepta să guverneze cu „pistolul la cap”. Într-o intervenție în emisiunea News Pass, cu Gabriela Mihai, politicianul PSD a subliniat că partidul său își dorește un partneriat corect cu PNL și cu USR, iar nu dosar să încaseze acuzațiile de la parteneri.

PSD și PNL au guvernat împreună începând cu 2021, dar, odată cu venirea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului, peneliștii au tendința de a pune eșecul guvernării doar pe seama social-democraților. În acest context, au venit declarațiile lui Sorin Grindeanu, completate de Marius Budăi.

„Noi nu am pasat vina către nimeni. Am spus doar că trebuie să facem aceste reforme. Suntem angajați serios în această coaliție. S-a văzut ieri în coaliție că am fost angajați, s-a văzut seriozitatea PSD. Dar să stăm să fim doar la încasare, că PSD a făcut și a dres, asta a spus Sorin Grindeanu, și susțin, nu guvernăm cu pistolul la cap”, a precizat Marius Budăi.

Marius Budăi bate obrazul USR

În cadrul intervenției, politicianul social-democrat le-a atras atenția celor de la USR și PNL că sunt responsabili direct pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, cu 70 – 80%, măsură ce va intra în vigoare de anul viitor. El a spus că această majorare a fost prevăzută în PNRR, elaborat de USR și aprobat de PNL. Drept urmare, ar trebui ca și aceste partide să-și asume responsabilitatea pentru majorarea taxelor locale,

„Dacă vorbim despre majorări de taxe, că știam, nu vreau să revin la eternul PNRR, dar uitați-vă (cei de la USR – n. red.) la ce ați scris în el, cât ați fost la guvernare, și asumați-vă. Așa, să pasăm vina între noi în coaliție…”, a mai spus Marius Budăi.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat că începând cu anul viitor taxele și impozitele locale vor fi majorate cu până la 80%. Creșterea este prevăzută în pachetul de reglementări privind administrația locală. Tot aici sunt prevăzute și alte măsuri de represiune împotriva celor care nu reușesc să-și achite taxele și impozitele.

Reforma administrativ-teritorială se lasă așteptată

Practic, prin măsurile privind administrația locală, guvernul mută presiunea financiară, legată de funcționarea primăriilor, de la guvern, pe umerii cetățenilor. Pe de altă parte, concedierile colective și majorările de taxe și impozite nu sunt însoțite și de măsuri care să împiedice risipa și să eficientizeze cheltuielile la nivel local.

Mai mult, deși înainte de învestirea actulului guvern, politicienii vorbeau despre o reformă administrativ-teritorială, menită să reducă costurile la nivelul administrației locale. în prezent, subiectul a fost băgat la sertar de politicienii coaliției. Ilie Bolojan și ceilalți reprezentanți ai coaliției evită subiectul.

În aceste condiții, fără o reformă administrativ-teritorială și fără reguli care să împiedice risipa, românii vor plăti în continuare, din ce în ce mai mult, pentru dezmățul politicienilor la nivel local.

Budăi acuză măsuri făcute pe picior

În aceste condiții, Marius Budăi acuză „o reformă a administației locale” făcută pe picior care va avea consecințe negative pentru funcționarea administrației locale. El a dat un exemplu, în acest sens.

„Să vedeți de ce o reformă făcută pe picior este proastă și îmi asum ce spun. Primărie cu același număr de locuitori, cu 25 de angajați, pentru că primarul a ținut numărul de angajați jos; primărie cu același număr de locuitori, dar cu 35 de angajați.

Fiecare dă câte 10% dintre angajați afară. Primul rămâne cu 22 de oameni nu mai are cu cine lucra, cel de-al doilea rămâne cu 31 – 32 de oameni va avea cu cine lucra. Asta înseamnă o reformă făcută pe picior…”, a mai spus Marius Budăi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
Politică
Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
Politică
PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, mesaj liniștitor despre coaliția de guvernare: „Nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta”
Nicușor Dan a anunțat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor protestatari / Președintele și-a dus fetița la școală
Politică
Nicușor Dan a anunțat că va primi la Cotroceni o delegație a profesorilor protestatari / Președintele și-a dus fetița la școală
George Simion, după ce toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse: „Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara”
Politică
George Simion, după ce toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse: „Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara”
Ilie Bolojan: „Imităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte”
Politică
Ilie Bolojan: „Imităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte”
Nicoleta Pauliuc critică AUR pentru „moțiunea vorbelor goale”: AUR apără directorii cu lefuri uriașe, apără privilegiile!
Politică
Nicoleta Pauliuc critică AUR pentru „moțiunea vorbelor goale”: AUR apără directorii cu lefuri uriașe, apără privilegiile!
Moțiunea de cenzură respinsă: doar 109 voturi „pentru”, sub cele 127 de semnături inițiale
Politică
Moțiunea de cenzură respinsă: doar 109 voturi „pentru”, sub cele 127 de semnături inițiale
Ilie Bolojan, despre pachetul de reforme: „Reprezintă pași importanți ai schimbării și o amenințare pentru populism și conspiraționism”
Politică
Ilie Bolojan, despre pachetul de reforme: „Reprezintă pași importanți ai schimbării și o amenințare pentru populism și conspiraționism”
Ilie Bolojan: „Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”
Politică
Ilie Bolojan: „Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”
Ultima oră
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
14:21 - Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
14:19 - Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
14:12 - Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
14:05 - Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
13:56 - PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
13:53 - Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
13:45 - Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale