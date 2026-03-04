Referendumul pentru București, aprobat de majoritatea cetățenilor Capitalei a fost băgat la sertar de premierul Ilie Bolojan. Acesta spune că aplicarea lui va fi amânată pentru anul viitor.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în legea bugetului pentru 2026 nu a fost prevăzut și referendumul pentru București. El susține că există o prevedere prin care implementarea acestuia va fi amânată pentru anul viitor. Șeful guvernului susține că nu ar fi timpul necesar pentru implementarea voinței bucureștenilor.
„Acest buget va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei. Anul acesta, o astfel de prevedere, este greu de pus în practică, pentru că suntem deja după două luni, practic şi jumătate şi gândiţi-vă că deja repartiţia acestor impozite s-a făcut după regulile vechi, deci e foarte greu ca la mijlocul anului, de exemplu, să se schimbe regula în timpul jocului”, a declarat premierul Bolojan, la B1 TV.
El a dat asigurări, ca orice politician, că anul viitor, sigur va fi implementat referendumul deoarece rezolvă două probleme. Pe de-o parte respectă voința bucureștenilor, iar pe de altă parte permite stabilirea unor reguli prin care să fie împărțiți, în mod echitabil, banii strânși din taxele și impozitele cetățenilor.
Pe 24 noiembrie în 2024, concomitent cu turul I al alegerilor prezidențiale, bucureștenii au votat și la referendumul pentru București, inițiat de Nicușor Dan. Actualul președinte, pe atunci primar general, consulta cetățenii Capitalei cu privire la procedura de alocare a fondurilor către primăriile de sector. Una dintre cele trei întrebări a fost:
„Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”
Majoritatea locuitorilor municipiului, în proporție de 66,44% au fost de acord, În ciuda rezultatului, Parlamentul și Guvernul PSD-PNL au refuzat să pună în aplicare rezultatul consultării. În acest context, Nicușor Dan susține că va condiționa promulgarea legii bugetului de stat de implementarea rezutatelor referendumului.