Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli

Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 23:54
Ministerul Educației impune limite clare pentru temele elevilor. Cum vor reuși noile reguli să reducă presiunea din școli
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce urmărește proiectul privind limitarea temelor
  2. Cum se împart temele între cele obligatorii și cele suplimentare
  3. Cine va verifica dacă regulile sunt respectate

Ministerul Educației a lansat un nou set de reguli care vizează durata temelor pentru acasă. Noile limite sunt adaptate fiecărui ciclu de învățământ și urmăresc să reducă presiunea asupra elevilor. Inițiativa vine într-un moment în care mulți părinți și profesori reclamă că sarcinile zilnice sunt adesea prea numeroase.

Ce urmărește proiectul privind limitarea temelor

Documentul aflat în consultare publică propune ca elevii din clasele primare să petreacă cel mult o oră pe zi pentru realizarea temelor. Pentru gimnaziu și liceu, pragul maxim ar fi de două ore. Scopul acestor limite este reducerea încărcării și crearea unui ritm mai echilibrat între școală și timpul liber.

Ministerul susține că un volum mai mic de sarcini poate crește interesul pentru învățare. Totodată, oficialii vorbesc despre necesitatea eliminării frustrării care apare în cazul temelor excesive. În trecut, instituția a transmis că profesorii care depășesc limitele pot fi atenționați.

Ministrul Daniel David a reiterat această poziție, subliniind importanța unei abordări unitare. El a declarat că la nivelul fiecărei școli ar trebui să existe o practică clară legată de durata sarcinilor. „Temele ar trebui să fie în jur de 2 ore”, a spus David. Potrivit acestuia, un elev „și-ar face cu mai mult drag o temă” atunci când aceasta nu este prea lungă.

„Eu cred că ar trebui să fie o cultură la nivelul școlii. Adică ar trebui, la nivelul școlii, toată lumea să știe că temele ar trebui să fie în jur de 2 ore. (….) Eu cred că elevul și-ar face cu mai mult drag o temă mai scurtă decât să-i dai nu știu câte teme pe care nu și le face sau și le face cu supărare și cu nemulțumire, și cu frustrare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării

Cum se împart temele între cele obligatorii și cele suplimentare

Proiectul introduce și o diferențiere clară între cele două tipuri de sarcini. Tema obligatorie este gândită pentru toți elevii și are un nivel mediu de dificultate. Tema suplimentară devine opțională și poate fi adaptată fie pentru recuperare, fie pentru elevii care își doresc performanță.

În document este precizat:

„Art. 2 (1) Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.

(2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță”.

Aceste prevederi arată că elevii nu vor putea fi obligați să rezolve o temă care este marcată ca fiind facultativă, relatează Capital.ro.

Cine va verifica dacă regulile sunt respectate

Monitorizarea va fi realizată de diriginți și de conducerea școlii. Evaluarea se va face anual, împreună cu părinții și elevii, pentru a analiza dacă temele sunt utile și eficiente. Potrivit informațiilor publicate de Edupedu, școlile vor avea responsabilitatea de a se asigura că limitele sunt aplicate corect.

