„S-o fi mișcat președintele cât era la încărcat...”. Ironii pe Facebook din cauza unei prize defecte, apărută într-o fotografie oficială cu Ursula von der Leyen și Klaus Iohannis (FOTO)

După zeci de minute de declarații și angajamente privind reformele și investițiile din PNRR, tot ce a rămas e o priză desprinsă din perete la Spitalul Universitar.

Viralul zilei a fost dat de o fotografie publicată chiar de Administrația Prezidențială în care apar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ajunsă în România pentru semnarea PNRR, președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu, imagine surprinsă la Spitalul Universitar de Urgență din București. În fotografie se vede cum priza din perete e desprinsă.

Reacțiile au fost pe măsură:

Radu Dragomir: „BĂĂĂĂĂĂ, să repare cineva priza aia, că ne facem de cacao!!”

Elena Calistru „Practic ne-a prins doamna Ursula cu priza-n vine”.

Ionel Stoica: „Iar a lovit Dorel, respect!”

Ovidiu Vanghele: „Hello, fellow Europeans! Hello, world! Warm (hot, even fire hazard!) greetings from Romania! Multumim pentru atentie, la revedere!”

Goovernu rumeniei: „Sper că din banii PNRR apucă să repare priza aia”

Cristian David: „E prevăzută în PNRR”

Leo Panchiosu: „Au scos-o intenționat, să se vadă că avem neapărat nevoie de lovele”

Răzvan Neagoe: „S-o fi mișcat președintele cât era la încărcat”

Razvan Alexandru: „Vlad Voiculescu, demisia!”

PNRR a fost aprobat. Fericire în București, îngrijorare la Bruxelles

În cadrul unei conferințe, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre PNRR ca fiind o șansă pe care România nu are voie s-o rateze. La rândul său, premierul Florin Cîțu a susținut că Planul include 107 investiții și 64 de reforme. El a promis că Guvernul pe care îl conduce va face totul pentru a-și respecta angajamentele.

La Bruxelles, însă, încrederea nu-i chiar la cele mai înalte cote.

„Noi sperăm că va fi instalat un guvern stabil cât mai repede posibil”, a declarat un oficial al UE, în vreme ce un altul a avertizat: „Dacă proiectele nu vor fi finalizate la timp, în baza țintelor și bornelor, banii nu vor fi plătiți României. Având în vedere calendarul general, totul trebuie realizat până în vara anului 2026, pentru a putea vira tranșa finală până la sfârșitul anului 2026. Nu este prevăzută nicio prelungire”.