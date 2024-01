Șoșoacă le plânge de milă protestatarilor: „Li s-au făcut 3.500 de dosare penale. I-am ajutat cu avocați” / Acum o săptămână, manifestanții o respingeau: „Moby Dick, lasă-ne un pic!”, iar ea le răspundea nervoasă: „Analfabeților! Marș la viol!” (VIDEO)

Senatoarea Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România, că ar avea vreo legătură cu Mircea Bogdan Petre, avocatul care semnat solicitarea de protest ce de primarul general Nicușor Dan. Avocatul, în schimb, spune că într-adevăr el singur a formulat solicitarea, dar cu câteva zile înainte a semnat și un formular de adeziune la partidul Dianei Șoșoacă.

Într-o intervenție pentru B1 TV, senatoarea le-a plâns de milă fermierilor și transportatori protestatari, despre care a spus că s-au trezit cu mii de dosare penale și amenzi, iar ea le-a căutat avocați care să anuleze totul în instanță.

Cu doar câteva zile înainte, pe manifestanți deoarece aceștia i-au spus mai cu frumosul, apoi cu urâtul să nu se mai apropie de ei și să nu le mai politizeze protestul. , președintele AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Șoșoacă despre protestatari și manifestația aprobată în București

Diana Șoșoacă s-a arătat preocupată de fermieri și transportatori și a declarat că a încercat să-i ajute să protesteze în București, dar demersurile sale nu au avut succes. În schimb, le-a căutat acestora avocați ca să-și anuleze în instanță amenzile primite.

„Aș vrea să-i întreb pe domnii care se erijează în reprezentanții fermierilor și transportatorilor și n-au obținut absolut nimic și îi țin pe acești oameni de 9 zile în afara Bucureștiului. Sunt 3.500 de dosare penale făcute acestor oameni, amenzi, li s-au luat carnetele. M-au contactat, i-am ajutat cu avocați să conteste toate amenzile primite”, a declarat Șoșoacă, pentru B1 TV.

Ea a explicat apoi că solicitarea de protest aprobată nu e a ei, ci a avocatului Mircea Bogdan Petre: „Ce s-a aprobat nu are nicio legătură cu cererea mea, e cererea unei persoane fizice, Bogdan Petre, care am înțeles că s-a dus ieri la Primărie, în urma discuțiilor pe care eu le-am avut. Nu e avocatul meu! Ca să fie avocatul meu, trebuie să am un contract de asistență juridică, nu e avocat la partid! Nu are nicio legătură, e o persoană fizică, e un avocat care militează de foarte mult timp pentru drepturi și libertăți”.

Avocatul Mircea Bogdan Petre a formulat cerere de înscriere în partidul Dianei Șoșoacă

În schimb, avocatul Mircea Bogdan Petre a admis că nu sunt chiar străini unul de altul.

„În urma demersurilor protestatarilor din 10 ianuarie, am observat că vor să ajungă în București. Nefiind pregătiți, pe 12 ianuarie am luat inițiativa cetățenească de a formula o cerere către Comisia din Primăria Capitalei pentru a aproba organizarea unui protest.

În data de 10 ianuarie am semnat o adeziune și am discutat cu dna senator, i-am cerut acceptul dacă e de acord ca pe prima cecrere să o trec pe dânsa, pentru că nu am instrumentele necesare de a promova acest protest.

În urma acestui demers, am fost invitați la Comisie. Pe anumite considerente, a fost respinsă prima cerere, pe 16 ianuarie. Pe 18 ianuarie am formulat a doua cerere observând ce condiții trebuie îndeplinite ca această cerere să fie admisă. Am reformulat, am indicat locația, numărul de persoane, orarul, programul…

Pe 10 ianuarie am completat adeziunea (pentru partidul lui Șoșoacă). Nu știu dacă s-a aprobat.

A doua cerere am formulat-o în nume personal. Comisia a considerat că poate fi admisibilă și am purces la semnarea protocolului.

Pentru a nu fi politizat, (a doua cerere) am făcut-o în nume personal. Dna senator a spus că nu se va prezenta la protest și nu vrea să fie asimilată acestui protest, dar își pune expertiza”, a explicat avocatul, pentru B1 TV.

De la „violatori” la „i-am ajutat cu avocați”

Cu doar câteva zile în urmă, însă, când Diana Șoșoacă a mers la Chiajna, la protestul fermierilor și al transportatorilor, și a fost alungată de aceștia, ea i-a făcut „analfabeți”, „violatori”, „alcoolici”.

Ea a făcut și o aluzie cu tentă antisemită: „Hai, voi cu evreii, cazahilor, hai că v-a vândut Simion! V-ați dus la Ambasada Israelului să muriți. Hai marș la viol!”.

Manifestanții i-au cerut să se îndepărteze pentru că nu voiau ca demersul lor să fie politizat. Ei i-au cerut întâi frumos și, pentru că n-au avut succes, au huiduit-o și au strigat: „Moby Dick, lasă-ne un pic!”.

Pe fundalul strigătelor, Șoșoacă a mai spus: „Agricultorule! Agricultorule!”, iar apoi a repetat: „Violatorilor! Violatorilor!”.