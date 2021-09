Tanczos Barna, despre cazul Octavian Berceanu: Trebuie să creăm instituții care merg mai departe fără sincope și dacă un conducător bun părăsește corabia guvernării. Sper că săptămâna viitoare vor fi ape mai liniștite în coaliție (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a vorbit despre cazul lui Octavian Berceanu, demis de Florin Cîțu la șefia Gărzii de Mediu după ieșirea miniștrilor USR PLUS de la guvernare, și s-a aratăt de părere că „este riscul asumat” care vine odată cu ocuparea unei funcții politice.

„Noi trebuie să mergem mai departe, să creăm instituții care merg mai departe fără sincope și în cazul în care un conducător bun, de exemplu, din cauza acestor discuții politice părăsește această corabie a guvernării”, a subliniat oficialul la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, joi seară, pe B1 TV.

Ce a spus Tanczos Barna, pe B1 TV, despre demiterea lui Octavian Bercean

Întrebat ce crede despre declarația lui Octavian Berceanu privind „baronii” care acum ar putea profita de demiterea sa, ministrul Mediului a afirmat: „Eu am avut zilele acestea, ieri, alaltăieri, mai multe întâlniri cu conducerea actuală interimară a Gărzii Naționale de Mediu și am avut inclusiv cu colegi din județe sau din Municipiul București. Le-am cerut următorul lucru – indiferent cine conduce Garda de Mediu, trebuie intrasigență maximă și toleranță zero față de cei care poluează, cei care încalcă legea, cei care colectează, transportă sau depozitează ilegal deșeuri, indiferent dacă comisarul general se numește Berceanu sau altcineva. Am lucrat bine, chiar foarte bine cu domnul Berceanu. Amândoi suntem oameni politici. Dânsul a ocupat o funcție politică, eu ocup o funcție politică. Este riscul asumat. Odată cu schimbarea structurii Guvernului, se pot întâmpla asemenea lucruri”.

„Noi trebuie să mergem mai departe, să creăm instituții care merg mai departe fără sincope și în cazul în care un conducător bun, de exemplu, din cauza acestor discuții politice părăsește această corabie a guvernării. În continuare sper că săptămâna viitoare vor fi ape mai liniștite în zona coaliției de guvernare, eu sper în continuare că vom găsi soluția refacerii acestei coaliții pentru că a funcționat, din punctul meu de vedere, luni de zile bine. Am avut colegi din USR cu care am lucrat foarte bine și eu aștept să revină în această barcă și să mergem mai departe împreună”, a adăugat Tanczos Barna.

El susține că într-un astfel de context „nu își permite nimeni” să intervină pentru a împiedica diverse controale efectuate de Garda de Mediu.

„Nu cred că își permite astăzi cineva ca într-un asemenea moment tensionat politic și administrativ și cu presa foarte vigilentă la aceste acțiuni de control… nu își permite nimeni să intervină nici măcar pe plan local, județean ș.a.m.d. Cu siguranță că la nivelul ministerului am cerut aceeași intrasigență și toleranță zero în tot ce înseamnă controlul acestor fenomene”, a mai spus ministrul.