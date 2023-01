Teodora Desagă (PMP), despre arderile de deșeuri din jurul Capitalei: Sunt acoperite de reprezentanți ai autorităților. Altfel nu pot să-mi explic cum de cu toții simțim această problemă și nu se găsesc vinovații niciodată (VIDEO)

Consilierul local PMP Bragadiru, Teodora Desagă, a declarat luni, pentru B1 TV, că din jurul Bucureștiului se întâmplă cu complicitatea unor reprezentanți ai autorităților statului. Altă explicație nu există pentru faptul că au loc numeroase arderi de deșeuri, mai ales în weekenduri și noaptea, acestea sunt reclamate de locuitori, dar instituțiile statului nu găsesc niciodată vinovații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Desagă (PMP), despre arderile de deșeuri din jurul Bucureștiului

„Am început anul cu al doilea weekend în care se simte acest miros, numai că aseară fost mult mai persistent și mult mai puternic decât dățile trecute și mulți vecini au feschis geamul și unii au sesizat pierderi de gaze, că așa mirosea. S-au temut pentru siguranța lor. Când am văzut tot mai multe postări ale unor vecini din mai multe zone ale orașului, mi-am dat seama că e o problemă mult mai amplă și sunt convinsă că problema există și în alte localități din Ilfov. De altfel, știm bine că arderile de deșeuri care se petrec la lăsarea nopții sunt resimțite în toate localitățile din Ilfov și chiar în București”, a declarat consilierul local PMP.

Întrebată ce răspuns a primit de la Garda de Mediu, Teodora Desagă a răspuns: „Ca de fiecare dată, am făcut sesizări și așteptăm răspunsul oficial. Au fost făcute controale, au fost raportate aceste valori crescute. așteptăm efectul controalelor”.

„Ne simțit cumva dezamăgiți că avem impresia că ni se dau răspunsuri care cumva n-au legătură cu realitatea. În trecut am mai primit informații cu privire la faptul că sursa acestor mirosuri neplăcute ar fi cele două gropi de la Glina și Vidra. Pe de altă parte, cumva avem impresia că aceste arderi de deșeuri au loc mult mai aproape, pe raza centurii, și aceste surse de poluare nu sunt niciodoată găsite de către comisari. În cartierul în care stau, care e aproape de centură, am mai văzut fum, dar nu poți să identifici. Deși s-au făcut sesizări, nu am primit niciun răspuns că a fost identificat un loc anume și au fost identificate arderi de deșeuri.

În județul Ilfov au loc arderi ilegale. Nu trebuie să fim naivi, ci să vedem că, într-o formă sau alta, aceste arderi sunt acoperite de reprezentanți ai autorităților, că altfel nu pot să-mi explic cum de cu toții simțim această problemă și nu se găsesc vinovați niciodată. E o indignare a locuitorilor. Noi am mai făcut petiții colective și vom mai iniția un astfel de demers, că altceva, din păcate, nu avem”, a mai declarat Teodora Desagă, pentru B1 TV.

Berceanu: Oameni politici sunt implicați în structuri de tip mafiot care ard cauciucuri

Acuzații similare a lansat de mai multe ori și Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu.

„Clasa politică e datoare să acționeze, că există semne clare că oameni politici sunt implicați în structuri de tip mafiot care ard aceste cauciucuri. Dintr-un camion de cabluri arse ies ușor 50 – 60.000 de euro. E o , că vorbim de patru milioane de oameni care sunt în București și în jur”, recent Berceanu, pentru B1 TV.

În noiembrie anul trecut, Octavian Berceanu chiar Garda de Mediu că vrea dezincriminarea parțială a arderilor ilegale de deșeuri. Amendamentul care scapă infractorii e asumat chiar de președintele Comisiei de Mediu din Camera Deputaților.