Tot mai multe cazuri de rezultate fals pozitive la testele antidrog ridică semne de întrebare în rândul șoferilor. Potrivit specialiștilor, anumite medicamente comune pentru răceală, gripă sau dureri pot fi confundate de aparatele antidrog cu substanțe interzise. Efectele pot fi serioase, deoarece permisul este suspendat automat până la finalizarea analizelor de laborator.

Ce substanțe pot genera erori la testele antidrog

Pseudoefedrina, efedrina și codeina, substanțe prezente în siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, pot fi detectate de testele antidrog ca fiind droguri. Chiar și verificările preliminare de laborator pot confirma fals prezența acestora, deși ele provin din tratamente perfect legale.

Experții avertizează că depășirea dozelor recomandate poate duce la niveluri ridicate de substanțe active în organism, ceea ce poate fi interpretat eronat drept consum de droguri. Printre produsele vizate se numără Brufen Plus, Paracetamol, Xanax sau Calypsol,

Ce se întâmplă când un test antidrog iese pozitiv

Dacă aparatul indică un rezultat pozitiv, permisul de conducere este suspendat imediat, ul este condus la Institutul Național de Medicină Legală sau la cea mai apropiată unitate medicală, unde se recoltează probe biologice de sânge și urină pentru analize detaliate.

Rezultatele sunt, de regulă, disponibile în 72 de ore, dar în cazurile mai complicate pot apărea abia după 90 de zile. Pe durata acestei perioade, ul rămâne reținut, chiar și în situația în care testul final dovedește lipsa consumului de droguri.

Ce înseamnă simbolul triunghiului roșu de pe ambalajele medicamentelor

Multe tratamente care afectează atenția sunt marcate cu un triunghi roșu. Acest simbol avertizează că produsul poate influența capacitatea de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje.

Substanțele active pot rămâne în organism până la 72 de ore, ceea ce înseamnă că un test antidrog făcut prea curând după administrarea medicamentului poate ieși pozitiv, chiar în absența consumului de droguri, scrie Libertatea.ro.

Care sunt medicamentele cu risc semnalate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial o a medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule. Printre acestea se regăsesc:

Codeină fosfat: Brufen Plus, Paradoren, Ultracod

Tramadol: Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa

Morfina și derivații săi: Sevredol, Vendal Retard

Benzodiazepine: Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar

Ketamină și derivați: Calypsol

Opioide sintetice: Fentanil, Pecfent, Dolten

Hipnotice și sedative: Imovane, Stilnox, Zolpidem

Lista a fost întocmită de comisiile consultative ale Ministerului Sănătății, împreună cu Agenția Națională a Medicamentelor, pentru a informa populația asupra riscurilor acestor substanțe, care pot avea efecte psihoactive.

Deși sunt medicamente legale, autoritățile recomandă evitarea condusului după administrarea lor și respectarea cu strictețe a indicațiilor medicului curant.