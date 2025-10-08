B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății

Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății

Iulia Petcu
08 oct. 2025, 20:00
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce substanțe pot genera erori la testele antidrog
  2. Ce se întâmplă când un test antidrog iese pozitiv
  3. Ce înseamnă simbolul triunghiului roșu de pe ambalajele medicamentelor
  4. Care sunt medicamentele cu risc semnalate de Ministerul Sănătății

Tot mai multe cazuri de rezultate fals pozitive la testele antidrog ridică semne de întrebare în rândul șoferilor. Potrivit specialiștilor, anumite medicamente comune pentru răceală, gripă sau dureri pot fi confundate de aparatele antidrog cu substanțe interzise. Efectele pot fi serioase, deoarece permisul este suspendat automat până la finalizarea analizelor de laborator.

Ce substanțe pot genera erori la testele antidrog

Pseudoefedrina, efedrina și codeina, substanțe prezente în siropuri, pastile sau plicuri pentru viroze respiratorii, pot fi detectate de testele antidrog ca fiind droguri. Chiar și verificările preliminare de laborator pot confirma fals prezența acestora, deși ele provin din tratamente perfect legale.

Experții avertizează că depășirea dozelor recomandate poate duce la niveluri ridicate de substanțe active în organism, ceea ce poate fi interpretat eronat drept consum de droguri. Printre produsele vizate se numără Brufen Plus, Paracetamol, Xanax sau Calypsol,

Ce se întâmplă când un test antidrog iese pozitiv

Dacă aparatul indică un rezultat pozitiv, permisul de conducere este suspendat imediat, șoferul este condus la Institutul Național de Medicină Legală sau la cea mai apropiată unitate medicală, unde se recoltează probe biologice de sânge și urină pentru analize detaliate.

Rezultatele sunt, de regulă, disponibile în 72 de ore, dar în cazurile mai complicate pot apărea abia după 90 de zile. Pe durata acestei perioade, permisul rămâne reținut, chiar și în situația în care testul final dovedește lipsa consumului de droguri.

Ce înseamnă simbolul triunghiului roșu de pe ambalajele medicamentelor

Multe tratamente care afectează atenția sunt marcate cu un triunghi roșu. Acest simbol avertizează că produsul poate influența capacitatea de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje.

Substanțele active pot rămâne în organism până la 72 de ore, ceea ce înseamnă că un test antidrog făcut prea curând după administrarea medicamentului poate ieși pozitiv, chiar în absența consumului de droguri, scrie Libertatea.ro.

Care sunt medicamentele cu risc semnalate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial o listă actualizată a medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule. Printre acestea se regăsesc:

  • Codeină fosfat: Brufen Plus, Paradoren, Ultracod
  • Tramadol: Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa
  • Morfina și derivații săi: Sevredol, Vendal Retard
  • Benzodiazepine: Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar
  • Ketamină și derivați: Calypsol
  • Opioide sintetice: Fentanil, Pecfent, Dolten
  • Hipnotice și sedative: Imovane, Stilnox, Zolpidem

Lista a fost întocmită de comisiile consultative ale Ministerului Sănătății, împreună cu Agenția Națională a Medicamentelor, pentru a informa populația asupra riscurilor acestor substanțe, care pot avea efecte psihoactive.

Deși sunt medicamente legale, autoritățile recomandă evitarea condusului după administrarea lor și respectarea cu strictețe a indicațiilor medicului curant.

Tags:
Citește și...
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Politică
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Politică
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Politică
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Politică
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Politică
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
Politică
Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Politică
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Politică
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”
Politică
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”
Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”
Politică
Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”
Ultima oră
20:24 - Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
20:05 - Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
20:00 - Fost șef FBI pus sub acuzare la presiunea lui Donald Trump. James Comey pledează nevinovat în instanţă
19:43 - Kristalina Georgieva avertizează omenirea: „Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate”
19:39 - Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
19:21 - Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
18:56 - Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)
18:55 - Meta blochează reclamele politice în întreaga Uniune Europeană. Cum afectează decizia campaniile din România
18:42 - Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
18:35 - Ceaiul din frunze de muștar face minuni. Lidia Fecioru a explicat la ce ajută: „E foarte bun pentru bărbaţi şi femei”