Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria" din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale"

Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”

George Lupu
26 sept. 2025, 16:34
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre tragedia de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași
  2. Privatizarea actului medical

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat vineri în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, tragedia de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit din cauza infecției cu bacteria Serratia marcescens.

Ce spune Traian Băsescu despre tragedia de la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași

Traian Băsescu a atras atenția că această nouă tragedie care are în centru atenției spitalele din România este rezultatul lipsei de reformă a sistemului sanitar. El a amintit faptul că în mandatul său, atunci când s-a dorit o nouă legislație, au existat proteste care au blocat reforma:

“Nu pot să nu mă gândesc la poveștile care s-au spus atunci, că nu trebuie reformă în sănătate. Noi avem acum organizarea de tip sovietic a sistemului de sănătate. Ea se pare că ar conveni tuturor. Îmi aduc aminte că Arafat a reușit să scoată oamenii în stradă, să nu se întâmple nimic în Sănătate, să nu se aprobe legea care reforma Sănătatea.

Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale, fără calitate a prestației”.

Traian Băsescu a mai precizat că de multe ori prestațiile medicale sunt de calitate slabă și a subliniat că în raportul Comisiei Prezidențiale pe Sănătate se precizează că din cauza infecțiilor nosocomiale, în România, circa 50.000 de oameni mor anual în spitale.

“Chiar e făcută o remarcă, se spune că 50.000 ar fi populația orașului Medgidia. Aici suntem, nu s-a întâmplat nimic, lucrurile sunt la fel de valabile și acum, din punctul de vedere al eficienței sistemului. Nu vreau să mă gândesc că ar putea fi în legătură și cu amenințarea care a fost dată spitalelor și școlilor că vor fi acte de violență în spitale și școli, nu vreau să mă gândesc la asta, dar nici nu pot să o exclud”.

Privatizarea actului medical

Soluția pentru a schimba această situație, potrivit lui Traian Băsescu, este privatizarea actului medical:

“E de notorietate că am făcut o operație la Paris. Vă asigur că nu a fost pe banii contribuabilului român. Am o asigurare care nu are nicio legătură cu România. Deci nu din banii poporului m-am operat. Au fost două operații, una într-o zi și una a doua zi. La terminarea internării, când a trebuit să plec a venit profesorul care m-a operat. I-am semnat tariful lui, a plecat, și-a văzut de drum. El are contract cu spitalul, și-a luat banii, am semnat că am primit prestația. Casa de asigurări a virat costul prestației și cu asta, bună ziua!

Iar pe de altă parte o altă factură am primit-o pentru spital, care era spitalizarea, partea hotelieră și hrana care e altceva. Nu este actul medical în sine. Se face de personal angajat al spitalului.

Până când spitalele nu vor fi echipate cu medici care vor fi plătiți în funcție de ce fac și de calitatea a ceea ce fac, noi nu vom avea calitate în sistemul de sănătate. Nu vorbim de privatizarea spitalelor. Spitalele rămân ale primăriilor, dar actul medical se privatizează”.

