Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a comentat marți, într-o intervenție pentru B1 TV despre certurile din coaliția de guvernare, precizând că Ilie Bolojan ar trebui să fie mai precaut atunci când vorbește despre demisie, pentru că în joc este credibilitatea României în relația cu partenerii europeni.

Ce spune Victor Negrescu despre certurile din coaliția de guvernare

“Aceste tensiuni și declarațiile din ultimele zile afectează imaginea și relația României cu partenerii săi externi și afectează credibilitatea României în raport cu piețele financiare internaționale și cu reprezentanții Comisiei Europene cu care astăzi avem un dialog susținut pe tot ceea ce înseamnă deficit și atragerea banilor europeni.

Cred că liderii politici trebuie să fie mai prudenți în declarații. Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile. Cine să mai aibă încredere în România?”.

Potrivit lui Victor Negrescu România are nevoie de stabilitate politică:

“Cu siguranță credibilitatea țării noastre este afectată. Invitația mea către cei care zilele acestea sunt mai degrabă preocupați de viitorul lor politic să fie mai atenți la aceste declarații.

Nu le fac doar ca oamnei politici, le fac din funcții publice extrem de relevante. Guvernul României este crucial în relația cu Bruxelles-ul, cu partenerii noștri externi. Avem nevoie de stabilitate pentru a fructifica aceste oportunități într-un context politic dificil”.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre stabilitatea coaliției de guvernare

susține că stabilitatea se va vedea la finalul săptămânii, dacă vor fi depuse după asumarea celor cinci pachete de austeritate în Parlament. Atunci se va vedea dacă partidele aflate la guvernare sunt în acord. Premierul a făcut acest comentariu răspunzând unei întrebări legate de tensiunile din interiorul coaliției de guvernare pe tema unor măsuri fiscal-bugetare.

„Asta nu înseamnă că ce a dorit fiecare partid a fost acceptat de ceilalţi, dar a fost o înţelegere şi la final ne-am dus cu aceste propuneri, care nu sunt perfecte, nu mulţumesc pe toată lumea. (…) În momentul de faţă, aşa cum vedeţi, coaliţia şi-a asumat un pachet de măsuri şi stabilitatea din coaliţie se va vedea la finalul săptămânii unde, dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează această coaliţie în Parlament”, a afirmat Ilie Bolojan.