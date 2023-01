Ashleigh Barty dă cărțile pe față! Australianca a dezvăluit ce nu i-a plăcut la Simona Halep: „Mă plictisea de moarte!”

Ashleigh Barty în martie 2022, atunci când a anunțat că se retrage din tenis. A avut timp pentru a reflecta asupra carierei sale, astfel că a decis să scrie o carte autobiografică în care a făcut o serie de dezvăluiri tari.

Se pare că australianca a scos la iveală povești frumoase cu Simona Halep, dar și lucruri mai puțin plăcute. Barty a mărturisit, în cartea ei, că stilul de joc al româncei o „plictisea de moarte”.

Ashleigh Barty, dezvăluire care nu îi va pica deloc bine Simonei Halep

Ashleigh Barty și Simona Halep au fost prietene, dar și rivale în același timp. Aceasta a admirat întotdeauna caracterul Simonei Halep, dar cu toate acestea dezvăluit ce nu i-a plăcut la româncă, potrivit .

„Caro (n.r. – Wozniacki) trimite mingea exact acolo unde își propune. Și intenționează să mă pună în poziții incomode. Mai sunt și alte jucătoare care fac asta.

Îmi vin în minte Simona Halep și Agnieszka Radwanska. Ele sunt fericite să stea toată ziua pe teren și să trimită o mie de mingi în terenul meu: „Thump, thum thump!”, ca un metronom nenorocit, plictisindu-mă de moarte și obosindu-mă”, a spus Barty.

De asemenea, relația dintre Simona si Barty este una specială, iar tot în carte australianca a descris un episod după ce .

„Am deschis telefonul și am văzut cum curg mesajele. Primul a fost puțin neașteptat, deși am știut mereu cu ce fel de persoană am de-a face. „Felicitări, amico! Sunt atât de fericită pentru tine, prietenă dragă. Meriți! E un sentiment diferit, nu-i așa? Cât de bine e în balcon! Să te bucuri de moment!”. Era de la Simo. Ce legendă!”, a mai spus aceasta.

Ashleigh Barty duce o viață simplă după retragerea din tenis

„Ca să fiu sinceră, cred că ceea ce mă surprinde cel mai mult este cât de confortabil mă simt. Cred că a existat o teamă normală sau o incertitudine în a nu ști cum va arăta viața mea după tenis.

Nu eram sigură cum mă voi descurca pentru că sunt o persoană căreia îi place să fie organizată. Probabil că a existat un pic de teamă în asta. Ceea ce a fost cel mai surprinzător, într-un sens bun, este că am alunecat fără probleme în această viață care este la fel ca a tutoror celorlalți. Așa mi-am dorit să trăiesc întotdeauna”, a declarat Barty.