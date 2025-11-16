B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”

Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 18:23
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia - România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cum i-a criticat Gigi Becali pe bosniaci
  2. Cum l-a criticat Becali pe arbitrul Michael Oliver

Gigi Becali i-a criticat dur pe bosniaci, dar și pe arbitrul Michael Oliver, după partida de sâmbătă seară din preliminariile CM 2026.

România a fost învinsă de Bosnia, scor 1 – 3. Tricolorii nu mai au șanse la locul 2 în grupă și vor juca la barajul din martie prin intermediul Ligii Națiunilor.

Cum i-a criticat Gigi Becali pe bosniaci

„Aia nu a fost bărbăție. Bărbăție înseamnă altceva, să fii bărbat, nu șiret… Sunt fotbalist, sunt bărbat, mă lupt. Nu înseamnă să spargi capul, să dai coate că e un arbitru englez nebun. Ăsta nu e fotbal! Tu dacă nu ești fair-play ești vagabond!

Nu se joacă fotbalul așa, nu e fotbal ce au jucat ei (n.r. – bosniacii). Ce fel de război e ăsta? Eu nu am văzut niciodată în viața mea un asemenea arbitraj. Nu dă galbene… nu se poate juca așa. Eu știu că se joacă cu mingea, nu cu trânte sau piedici. N-am văzut așa agresivitate dusă la extrem. Deja erau lupte, nu mai era fotbal!”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Cum l-a criticat Becali pe arbitrul Michael Oliver

Patronul FCSB l-a criticat apoi pe arbitrul Michael Oliver pentru că i-a dat direct cartonaș roșu lui Denis Drăguș, intrat pe teren de doar două minute. Becali crede că un galben era suficient la faza respectivă.

„Drăguș ridică piciorul sus, dar ăla vine din spate și se bagă, dă capul. Putea să îi dea galben, nu roșu. Are acoperire arbitrul, dar la cum a arbitrat… N-am văzut niciodată așa ceva!”, a mai spus Gigi Becali.

