Care este relația dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglu. Ce spune sportiva despre el

Tenismena a spus că dacă Mouratoglu nu ar fi fost în viața ei, ea s-ar fi retras.

Ce spune Halep despre antrenorul francez

„Eu, în februarie 2022, am crezut că nu mai am putere să continui în sportul de înaltă performanță. M-am gândit foarte serios să mă opresc pentru că eram obosită, saturată de tot ceea ce însemnă să mergi zi de zi la antrenament. Ducându-mă la academie a fost un nou început, am văzut acei copii care își doreau și ei să ajungă jucători de înaltă performanță și parcă am simțit din nou că mai vreau să joc tenis.

Patrick m-a ajutat foarte mult la motivație, m-a ajutat să cred din nou în mine, iar antrenamentele pe care le-am făcut au fost noi și mi-a dat un oarecare entuziasm. Au fost rezultate foarte bune, este un antrenor extraordinar. Felul lui de a fi mi-a dat încredere că pot să câștig titluri mari”, a spus Simona Halep pentru Eurosport.

Antrenată de Patrick Mouratoglu, Halep a câștigat Openul Canadei și a ajuns în semifinal la Wimbledon.