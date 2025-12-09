Cazul Cameliei Voinea continuă să zguduie lumea sportului românesc. Noi mărturii au ieșit la iveală despre posibile abuzuri în gimnastica românească. O fostă gimnastă și mama acesteia povestesc experiențe traumatizante, petrecute în sala de antrenament, sub comanda cunoscutei antrenoare.

Cazul Cameliei Voinea continuă: Ce spun părinții despre metodele de antrenament

Potrivit , mama fostei gimnaste susține că fiica ei a fost bătută în repetate rânduri. Spune că a descoperit urmele abuzurilor doar atunci când sora ei a văzut vânătăile:

„Vă spun doar atât. La un moment dat, pe 1 septembrie 2016, îmi aduc aminte și azi ziua, când sora mea era aici, în vacanță, iar noi eram la muncă, a intrat cu ea la duș ca să o spele. Și când a văzut vânătăile, urmele de pe piele, mi-a scris că nu se poate să fie de la căzături. Mi-a trimis și poze. Vi le dau și dvs. Din păcate, nu am vrut să merg la IML (n.r. Institutul Național de Medicină Legală), ca să scot certificat”, a mărturisit mama gimnastei bătute.

Aceasta afirmă că a încercat să discute civilizat cu , însă, lucrurile ar fi devenit și mai grave ulterior:

„Am sunat civilizat, pe la 8-9 seara, și am spus că înțeleg că acest sport e foarte greu, dar că loviturile pe care le-am văzut pe corpul fiicei mele… nu vreau să le mai văd.

Fiica mea mi-a spus, peste mulți ani, că a început s-o bată și mai tare. Pentru că le învăța să nu povestească acasă. Deci mai rău am făcut…”, a mai spus femeia.

Întrebată fiind cum a reacționat Camelia Voinea când i-a spus totul, femeia a mărturisit că nu a avut nicio reacție: „Nicio reacție, nicio reacție, de niciun fel. Pentru că nu e OK, nu e om…”

Potrivit declarațiilor, plângerile ar fi ajuns inclusiv la conducerea clubului Farul Constanța, însă, reacțiile ar fi fost inexistente.

Cazul Cameliei Voinea continuă: Ce traumă a rămas în viața fostei sportive

Fosta gimnastă spune că efectele continuă și astăzi. Vorbește despre frică, durere fizică și frica de autoritate. „Bătăi pe care le simt și acum”

„La un concurs am ratat și nu mă putea lovi acolo, pentru că era lume. Și m-a luat de mână, ca și când îmi vorbea și zâmbea, și și-a înfipt unghiile în carnea mea”, a mărturisit gimnasta antrenată de Camelia Voinea.

Mama fetei povestește cum a mers să o confrunte pe Camelia Voinea.

„La un moment dat m-am dus la sală, ca să o confrunt pe antrenoare. I-am zis că nu se mai poate așa și că-mi iau fiica de la gimnastică. «Și ce, acum o să stau să mă rog de ea? Că o fi Nadia Comăneci?!». Nu e, dar e fiica mea și nu vă permit să dați în ea.

Credeți-mă, sunt o persoană destul de aprigă la furie, dar această situație m-a făcut să fiu un om atât de… nu am avut reacțiile pe care ar fi trebuit să le am. Nu am avut reacția de a o strânge de gât. Soțul meu nu a vrut să intre în sala ca să nu recurgă la vreun gest… Eu am rămas fără reacție. Cred că m-am gândit că e clar că așa funcționează lucrurile”, a mai povestit mama gimnastei agresate.

Ce spune fosta gimnastă despre accidentarea din sală

Una dintre cele mai grave acuzații vizează un accident suferit în timpul antrenamentului: „Am căzut în cap”.

Potrivit mărturiei, ar fi fost obligată să continue antrenamentul, deși acuza pierderea sensibilității pe o parte a corpului și dureri severe.

“Am căzut în cap pe marginea bârnei. Apoi pe jos. Ea n-a venit la mine să vadă dacă sunt bine. Am stat un pic jos, apoi am încercat să mă ridic singură și în momentul acela am văzut că eu nu mai simțeam nimic din partea stângă a corpului. Absolut nimic, nici mâna, nici piciorul, mergeam într-o parte.

Ea nu m-a crezut, zicea că eu mă prefac și de fapt n-am nimic. Așa că m-a pus în continuare… m-a pus după la sărituri pentru că mai aveam o oră jumătate de antrenament și așa l-am făcut pe tot. Am simțit ceva la omoplatul stâng. Încă simt oarecum și acum. Atunci mă durea destul de tare omoplatul stâng. Și acum, dacă aș vrea să mă întind mai mult cu mâna stângă, nu pot, simt ca un junghi”, a povestit gimnasta.

„E departe de omenie (n.r. Camelia Voinea). V-am spus că nu poate fi numit om. Dacă mă întâlnesc cu ea prefer să nu mă respect pe mine și să nu-i dau nici un salut. Nici măcar un scuipat nu merită!”, a adăugat mama gimnastei.

Ce spune Camelia Voinea despre acuzațiile aduse împotriva ei

După apariția primelor acuzațiilor, Camelia Voinea a respins ferm totul. Într-o reacție transmisă Golazo.ro, antrenoarea a spus pe 5 noiembrie 2025:

„Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine.

Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat.”, a declarat Camelia Voinea.

