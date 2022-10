Cine este iubita lui Karim Benzema? Balonul de Aur și-a lăsat soția pentru ea

Karim Benzema în cadrul unui eveniment de gală care a avut loc la teatrul parizian Chatelet.

Acesta a fost însoțit la decernarea premiului de noua sa parteneră, cea care i-a furat inima francezului și l-a făcut pe acesta să își părăsească soția și cei doi copii.

La evenimentul în care Benzema a fost numit cel mai bun jucător al lumii, fotbalistul de 34 de ani al celor de la Real Madrid a fost însoțit de Jordan Ozuna, iubita sa, în vârstă de 32 de ani. Aceasta este un model american și are semnate mai multe contracte cu mari branduri din zona de beauty. În trecut, Ozuna a lucrat ca ospătăriță la Hooters, în Las Vegas, notează

Cine este iubita lui Karim Benzema, Balonul de Aur

Atacantul lui Real Madrid a fost însoțit de mama sa, Malika Benzema, actuala parteneră, Jordan Ozuna, fosta parteneră și mama băiatului său, n.r. Cora Gauthier, și de fiul său, potrivit DigiSport.

Fosta soție a atacantului, Cora Gauthier, a fost surprinsă cu ochii în lacrimi în momentul în care Benzema a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur.

Cora Gauthier este mama băiatului lui Karim Benzema, Ibrahim (5 ani). Atacantul francez mai are și o fetiță, Melia (8 ani), din relația cu Chloe de Launay.

Discursul lui Karim Benzema după ce a reușit să câștige Balonul de Aur 2022

„Să văd acest trofeu în fața mea mă face foarte mândru. A fost un vis pe care l-am avut din copilărie și pentru care am depus toată munca. Nu m-am dat bătut niciodată.

Mereu am crezut că orice este posibil, iar când nu am mai fost ales în echipa Franței, nu m-am oprit să muncesc din greu.

Sunt foarte mândru de călătoria mea până aici. Nu a fost ușor, a fost greu atât pentru mine, cât și pentru familia mea.

Să stau astăzi aici pentru prima dată mă face foarte fericit și voi continua să muncesc”, a declarat Benzema.

Imediat după discurs, Benzema a ținut să îi invite pe scenă pe fiul său și pe mama sa.

Clasamentul final Balonul de Aur 2022

1 – Karim Benzema

2 – Sadio Mane

3 – Kevin De Bruyne

4 – Robert Lewandowski

5 – Mohamed Salah

6 – Kylian Mbappe

7 – Thibaut Courtois

8 – Vinicius Junior

9 – Luka Modric

10 – Erling Haaland

11 – Son Heung-Min

12 – Riyad Mahrez

13 – Sebastian Haller

14 – Fabinho / Rafael Leao

16 – Virgil van Dijk

17 – Casemiro / Dusan Vlahovic / Luis Diaz

20 – Cristiano Ronaldo

21 – Harry Kane

22 – Trent-Alexander Arnold / Phil Foden / Bernardo Silva

25 – Joshua Kimmich / Mike Maignan / Antonio Rudiger / Joao Cancelo / Christopher Nkunku / Darwin Nunez

Alte premii acordate în aceeași gală: