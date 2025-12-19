B1 Inregistrari!
Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală

19 dec. 2025, 14:01
Cine termină sezonul pe prima poziție în Superliga? Top 3 meciuri programate în runda finală

Un singur punct se află între primele trei clasate din Superliga. Tot un singur punct este și diferența dintre ocupanta locului 6, ultimul care duce în play-off și echipa de pe poziția a opta. Astfel, ultima etapă se anunță a fi extrem de interesantă, mai ales că include și derby-ul dintre FCSB și Rapid, programat duminică seara, de la ora 20:00.

Programul etapei cu numărul 21 din Superliga

  • FC Botoșani – CFR Cluj (19 decembrie, 20:00)
  • Metaloglobus – Unirea Slobozia (20 decembrie, 14:30)
  • Oțelul Galați – FC Argeș (20 decembrie, 17:00)
  • UTA Arad – Dinamo (20 decembrie, 20:00)
  • Hermannstadt – Petrolul Ploiești (21 decembrie, 14:00)
  • Universitatea Cluj – Farul Constanța (21 decembrie, 16:30)
  • FCSB – Rapid (21 decembrie, 20:00)
  • Universitatea Craiova – Csikszereda (22 decembrie, 20:00)

FC Botoșani vs CFR Cluj – au rămas moldovenii fără „benzină”?

CFR Cluj se află pe locul 11 în campionat. Nu a suferit nicio înfrângere în precedentele 5 etape. A obținut 3 victorii în acest interval. De partea cealaltă, Botoșani pare că abia așteaptă pauza de iarnă din Superliga. Echipa se află pe poziția a treia, însă a obținut o singură victorie în precedentele 8 meciuri (6 în campionat și două în Cupa României). În ultimele două runde nu a primit gol, însă nici nu a marcat.

Este una dintre cele mai echilibrate partide ale etapei, oaspeților acordându-li-se prima șansă la victorie. Cota ca ambele formații să marcheze în această partidă este 1.81. Au fost goluri de ambele părți și în întâlnirea directă din tur, când s-a înregistrat o remiză cu 6 goluri.

  • Victorie Botoșani: 2.75
  • Egal: 3.30
  • Victorie CFR Cluj: 2.50

UTA Arad – Dinamo, două echipe în mare formă

UTA Arad ocupă poziția a opta, la un singur punct în spatele ocupantei locului șase. Două victorii și un rezultat de egalitate este bilanțul arădenilor în precedentele trei partide de campionat.

Dinamo se află pe poziția a doua, la un punct în spatele liderului. În clasamentul meciurilor din deplasare ocupă locul al treilea, cu 4 victorii, 5 remize și o înfrângere.

Sezonul trecut, Dinamo s-a impus cu 2-0 în întâlnirea directă de la Arad. În urmă cu două sezoane însă, UTA a câștigat cu 2-1, printr-un gol marcat în prelungirile reprizei a doua. Acum Dinamo este favorită în această partidă, având cota 2.00 la victorie. Cota ca ambele echipe să înscrie este 1.80.

  • Victorie UTA Arad: 4.00
  • Egal: 3.40
  • Victorie Dinamo: 2.00

FCSB – Rapid, a șasea întâlnire directă la rând în deplasare fără înfrângere pentru rapidiști?

FCSB ocupă poziția a noua în Superliga, însă este neînvinsă în campionat din 26 octombrie. Ultima formație care a învins-o a fost Metaloglobus, „lanterna roșie” din acest moment.

În schimb, Rapid este lider în campionat, la un punct în fața următoarelor două clasate. Diferența dintre Rapid și FCSB este de 11 puncte. În ultima întâlnire directă cu FCSB pe teren propriu s-a consemnat o remiză spectaculoasă, cu 6 goluri, gazdele egalând în prelungirile partidei. O remiză, de această dată cu 4 goluri, s-a înregistrat și în meciul tur; atunci Rapid a egalat în prelungirile reprizei a doua.

În meciul de duminică FCSB pornește favorită la victorie. Cota ca ambele formații să înscrie este 1.77. De menționat că FCSB nu a triumfat în niciuna din precedentele 5 întâlniri directe de pe teren propriu. În ceea ce privește pariurile antepost, Rapid este favorită la titlu, în timp ce FCSB este cotată cu a cincea șansă pe platforma TopBet pariuri sportive.

Pauza de iarnă din Superliga va dura mai puțin de o lună. Campionatul se va relua pe 16 ianuarie, cu meciul dintre FCSB și Argeș. Dacă prima rundă din 2026 nu programează niciun derby, în a doua va avea loc meciul dintre FCSB și CFR Cluj.

