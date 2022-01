Daniil Medvedev, un pachet de nervi, în finala Australian Open, din cauza spectatorilor: „Idioți! Nişte capete seci” (VIDEO)

Rusul Daniil Medvedev a controlat aproape tot jocul în finala de la Australian Open, dar a pierdut în timp din ritm, iar spaniolul Rafael Nadal a profitat de situație. Nadal a ajuns astfel să fie campion la Australian Open 2022, devenind recordman de Grand Slam-uri câștigate. Dar a avut și un sprijin de partea sa – publicul.

Australienii care au asistat la finală l-au susținut pe Rafael Nadal și l-au huiduit pe Daniil Medvedev de câte ori au avut ocazia, notează Adevărul.

Iar presiunea publicului și-a spus cuvântul. Cu victoria aproape în buzunar, Medvedev a început să cedeze, iar Nadal a profitat și a răsturnat situația în favoarea sa.

La pauză, Medvedev chiar i-a spus arbitrului de scaun: „Sunt nişte idioţi (n.r. – suporterii care l-au huiduit). Nişte capete seci. Fără creier. Probabil, au nişte vieţi foarte triste“. Arbitrul a reacționat doar dând din cap.

„Empty brains… their lives must be very bad!”

Daniil Medvedev makes his feelings clear about the Melbourne crowd 😡#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/WBFEKt9wBb

— Eurosport (@eurosport) January 30, 2022