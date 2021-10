Emma Raducanu „a filat-o” pe Simona Halep, la Cluj-Napoca. Cum a fost surprinsă britanica (FOTO)

Emma Raducanu a urmărit din tribune confruntarea dintre Simona Halep și Gabriela Ruse, de la Transylvania Open, competiție de tenis găzduită la Cluj-Napoca. Jucătoarea din Marea Britanie a fost însoțită de tatăl ei, Ion Raducanu.

Campioana în vârstă de 18 ani, de la US Open, a asistat la o victorie zdrobitoare din partea fostului lider mondial. Halep, în prezent numărul 23 WTA, a câștigat cu 6-1, 6-2 în fața Gabrielei Ruse.

În primul tur, Emma Raducanu a avut o misiune mai dificilă. Ea s-a duelat cu Polona Hercog, pe care a învins-o în trei seturi, cu 4-6, 7-5, 6-1.

În turul secund, Emma Bogdan va juca împotriva Anei Bogdan, care a trecut de Ivana Jorovic cu 7-6, 6-4, iar Simona Halep o va înfrunta pe Varvara Gracheva, care a trecut de Andrea Petkovic cu 6-4, 2-6, 6-4.

Emma Raducanu, elogiată de către Simona Halep

Simona Halep a elogiat-o pe Emma Raducanu în presa din Marea Britanie, înainte de debutul celor două jucătoare la Transylvania Open 2021, găzduit la Cluj-Napoca.

„Nu am vorbit cu Emma despre tenis. Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri. Oricum, noi am adoptat-o, ca să zic așa, suntem mândri de ea.

Iar Răducanu este un nume autohton, lumea o consideră româncă. Va avea mulți fani aici”, a declarat Simona Halep în presa britanică.

Simona Halep și Emma Răducanu se află pe aceeași parte de tablou și ar putea să se întâlnească în semifinale.