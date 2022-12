„Eram un nimeni” spune Boris Becker în primul interviu de după ce a ieșit din închisoarea din Marea Britanie

a acordat primul său interviu de când a părăsit și a fost deportat înapoi în Germania la începutul acestei săptămâni, spunând telespectatorilor germani: „În închisoare am fost un nimeni”.

În închisoare nimănui nu-i păsa cine este Boris Becker

Fostul campion de la Wimbledon, care pare slăbit și are o nouă culoare a părului și un nou stil de tunsoare, a declarat pentru postul de televiziune Sat. 1 că, , nu era strigat pe numele mic și că „nimeni nu dădea doi bani” pe statutul său de campion, potrivit .

Dar a spus că a folosit cele 231 de zile petrecute în închisoare pentru a reflecta asupra vieții sale și că a redescoperit „mensch” sau, în traducere, latura sa umană.

În extrase publicate în tabloidul Bild, sportivul, care a fost închis în aprilie pentru doi ani și jumătate pentru că a ascuns bunuri de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor după ce declarase falimentul, a spus că mâncarea din închisoarea Wandsworth, unde și-a petrecut primele săptămâni, era proastă și porțiile prea mici, iar activitățile de divertisment erau puține și rare.

De asemenea, Becker spune că a existat și multă violență între zidurile închisorii: „În închisoare ești un nimeni. Ești doar un număr. Al meu a fost A2923EV. Nu mă chema Boris, eram un număr. Iar acolo nimănui nu-i pasă cine ești”.

Becker a fost transferat de la închisoarea Wandsworth la închisoarea Huntercombe de lângă Nuffield, Oxfordshire, în luna mai.

Cât a stat închis, Becker a antrenat restul deținuților

„Cred că am redescoperit omul din mine, persoana care am fost odată”, i-a spus el intervievatorului Steven Gätjen.

„Am învățat o lecție grea. Una foarte scumpă. Una foarte dureroasă. Dar toată povestea asta m-a învățat ceva foarte important și valoros. Iar unele lucruri se întâmplă cu un scop”.

Întrebat despre entuziasmul său de a părăsi în sfârșit închisoarea și de a se întoarce acasă, Becker a spus: „Am fost foarte încântat de faptul că am ieșit din închisoare:

„De la ora șase în acea dimineață am stat pe marginea patului și am sperat că ușa celulei se va deschide. Au venit să mă ia la ora 7.30, au descuiat ușa și m-au întrebat: „Ești gata?”. Am spus: „Să mergem!”. Împachetasem deja totul dinainte”.

În timp ce se afla la Huntercombe, care este o închisoare de securitate redusă și este folosită pentru a reține infractori din străinătate înainte de deportare, Becker ar fi antrenat în mod regulat în sala de sport a închisorii și ar fi lucrat ca asistent alături de antrenorul închisorii, ajutând la pregătirea fizică și psihologică a celorlalți deținuți, folosindu-se de experiența sa ca fost campion mondial de tenis nr. 1.

Fiul lui Becker locuiește încă în Marea Britanie. Însă, în conformitate cu termenii eliberării sale în calitate de cetățean non-britanic, Becker însuși a primit interdicția de a vizita țara în următorul deceniu.