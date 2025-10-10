Meciul de fotbal România – Austria este programată să se joace duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, în preliminariile din 2026.

Jandarmeria, recomandări pentru meciul de fotbal

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv. Alături de celelalte instituții cu atribuţii în domeniu, instituția va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadionul pe care se va desfășura meciul de fotbal.

Potrivit sursei citate, în Centrul Vechi, un punct de atracție turistică, în care suporterii vor fi prezenți, va funcționa un sistem integrat, asigurat de jandarmerie, poliţie şi pompieri. Efectivele vor fi dispuse în așa fel încât să fie evitată orice problemă de siguranță publică.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se arată într-o comunicare a Jandarmeriei, se vor afla lucrători din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi limba germană. Aceștia vor participa la misiune pentru a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete.

De asemenea, la meciul de fotbal, vor fi prezenți și trei poliţişti din Austria, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea mesajelor autorităţilor române.

Casele de bilete vor fi deschise până la ora meciului

, care organizează meciul de fotbal dintre România și Austria, a anunțat că, la Arena Națională, casele de bilete vor fi deschise. la toate cele trei intrări (bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin). Acestea vor funcționa după următorul program:

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – între orele 12:00-20:00;

Duminică, 12 octombrie 2025 – între orele 12:00-22:30.

Accesul la meciul de fotbal

Accesul spectatorilor în complexul sportiv, pentru „Arena Fanilor”, și pe stadion, pentru meciul de fotbal, se va face începând cu ora 18:45. Spectatorii vor fi lăsați să intre în incintă pe baza biletelor sau a invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator. De asemenea, aceștia trebuie să prezintă de un document de identitate în format fizic sau electronic, prin cele trei intrări:

bd. Basarabia;

str. Maior Ion Coravu;

bd. Pierre de Coubertin.

Accesul spectatorilor în Arena Națională se va realiza după efectuarea unui control riguros de către jandarmerie şi societatea specializată de protecţie şi pază. La stadion sunt permise exclusiv steagurile naţionale ale României şi ale Austriei, pe suport din material plastic

Autoritățile precizează că pe bd. Basarabia se derulează lucrări de reabilitare pentru linia de tramvai, motiv pentru carese recomandă ca spectatorii să folosească intrările din bd. Pierre de Coubertin şi str. Maior Ion Coravu.

Cum vor ajunge suporterii oaspeți la stadion

Suporterii austrieci care vor participa la meciul de fotbal și vor face deplasarea pornind din Centrul Vechi al Capitalei, pot folosi troleibuzul 90, din Piaţa Universităţii – staţia „Universitate”, până la staţia „Aura Buzescu”. Fiecare persoană va trebuie să achite, la îmbarcare, costul călătoriei, inclusiv cu cardul bancar.

De la staţia „Aura Buzescu”, deplasarea se va face pe jos, până în locul de adunare din strada Tony Bulandra. Pentru stabilirea traseului li se recomandă să folosească hărțile Google: . Pentru retur, suporterii austrieci pot folosi aceeaşi linie de transport. De menționat că deplasarea lor se va face sub protecţia forţelor de ordine.

Accesul suporterilor oaspeţi la meciul de fotbal se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare specială, din zona intersecţiei str. Tony Bulandra cu str. Maior Ion Coravu. Suporterii austrieci vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei recomandă suporterilor austrieci să evite deplasarea pe traseele utilizate de suporterii echipei naţionale a României. Este de evitat ruta Piaţa Unirii, bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, str. Maior Ion Coravu, bd. Pierre de Coubertin şi bd. Basarabia.

Interdicții pentru suporteri la meciul de fotbal

Pentru ca meciul de fotbal să se desfășoare în condiții de siguranță, Federaţia Română de Fotbal precizează că pe stadion nu sunt permise următoarele acţiuni:

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziţia în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.

Spectatorii nu au voie să introducă la meciul de fotbal băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă. De aceea, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor.

Recomandări de la Jandarmeria Capitalei

Pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă, dat fiind acțiunile de control, şi pentru a preveni eventuale incidente spectatorilor li se recomandă să vină din timp la stadion pentru meciul de fotbal. Jandarmeria Capitalei vine cu următoarele cereri pentru suporteri:

să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

Conform legii, spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizator şi de forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.

Intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

Reguli de urmat la meciul de fotbal

Jandarmii atrag atenția că la meciul de fotbal spectatorii trebuie să aibă o atitudine decentă și să evite situațiile care pot duce la conflict. Sunt interzise scandările cu caracter rasist sau xenofob.

Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Este interzisă efectuarea de zboruri cu drone deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.